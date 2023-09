Kuidas värvata Mintharat ilma Balduri väravas tapmata 3

Üks populaarsemaid NPC-sid mängus Baldur's Gate 3 on Minthara, tume päkapikk, kes on lubanud oma truudust Absoluutile. Paljud mängijad on tahtnud teda romantilise kaaslasena värvata, kuid selleks pidid nad täitma ülesande, mis hõlmas palju tapmisi. Üks tark mängija on aga avastanud meetodi Minthara värbamiseks ilma elusid võtmata.

Tavaliselt peate Minthara teie poolega liitumiseks täitma ülesande, mille ta teile annab, et tappa kõik Emerald Grove'is. See hõlmaks verist kohtumist Tieflingide ja druiididega Minthara goblinivägede abiga. Redditi kasutaja Wulfrinnan on aga jaganud meetodit Minthara "süütuks" värbamiseks.

Wulfrinnani meetodi kohaselt peaksite kõigepealt rääkima Moli jõugu Tieflingi lastega druiidide iidoli varastamise kohta. Seejärel varastage iidol vargsi, et vältida rituaali toimumist. See käivitaks Tieflingide ja Druidide vahelise võitluse, mille käigus peaksite kas jooksma või välja hiilima. Pärast teatage Mintharale metsasalu asukoht ja kui te mõlemad tagasi jõuate, leiate kõik kaitsjad surnud. See võimaldab teil Mintharat hiljem mängus värvata, ilma et peaksite kedagi tapma.

Kuigi see meetod võib pealtnäha tunduda süütu, on oluline märkida, et see hõlmab siiski manipuleerimist ja pettust. See meenutab sarnaseid moraalselt mitmetähenduslikke valikuid teistes RPG-des, nagu Star Wars: Knights of the Old Republic. Kui aga eelistate mängida tegelaskujuna, kes püüab oma käed puhtana hoida, võib see meetod olla mängus Baldur's Gate 3 kasulik põiklemine.

