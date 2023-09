Baldur's Gate 3 jagatud ekraaniga PS5-s: jõudluse ülevaade

By

Baldur's Gate 3 debüteeris hiljuti PS5-l ja koos sellega tuli ka väga oodatud jagatud ekraani funktsioon. See võimaldab PS5 omanikel teha koostööd oma arvutis mängivate sõpradega. Kuigi jagatud ekraani funktsionaalsus töötab üldiselt hästi, on IGN-il mängu jõudluse ülevaatamise käigus tekkinud mõned probleemid.

Ülevaatuse ajal märkis arvustaja Michael Thompson, et mängu jõudlus langes märkimisväärselt, kui kaks tegelast uurisid linna eri osi, täpsemalt 3. akti ajal. Ta leidis, et nendel juhtudel maksustati pigem protsessorit kui GPU-d. Thompson teatas, et katsetes 27.3. aktis jagatud ekraani režiimi katsetades keskmiselt 3 kaadrit sekundis. Jagatud ekraani režiimis töötab mäng kiirusega 1440p ja 30 kaadrit sekundis.

Teatavasti on 3. osa Baldur's Gate 3-s olenemata platvormist eriti koormav, kuna asukohas on suur ala ja seal on palju mittemängitavaid tegelasi (NPC-sid). Vaatamata jõudluse langusele 3. akti ajal rõhutas Thompson, et väljaspool seda konkreetset asukohta säilitab mäng üldiselt stabiilse kaadrisageduse umbes 30 kaadrit sekundis.

Väärib märkimist, et jagatud ekraan on olnud Baldur's Gate 3 jaoks väljakutse kõigil platvormidel. Eelkõige Xboxi versioonil oli jõudlusprobleeme ja kompromissina eemaldati Xbox Series S versioonist algselt jagatud ekraan, kuigi see võidakse tulevases värskenduses lisada. Larian Studios, Baldur's Gate 3 arendajad, tegelevad ka mänguülese toe juurutamisega, mis võimaldab PS5 mängijatel jätkata oma mängu edenemist arvutis ja vastupidi.

Hoolimata nendest jagatud ekraaniga esinevatest tõrgetest, on Baldur's Gate 3 koostööfunktsiooni üldiselt kiidetud. Mäng pakub rikkalikku koostöökogemust, toetades mitut mängijat võrgus ja jagatud ekraani režiimis. Larian Studios on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et tagada mängu tõrgeteta toimimine mõlemas režiimis.

IGN-i arvustuses Baldur's Gate 3 kohta sai mäng suurepärase hinde 10, kiites selle taktikalist RPG-võitlust, kaasahaaravat lugu, hästi arenenud tegelasi, lihvitud filmilikku esitlust ning maailma, mis julgustab uurimist ja loovust.

