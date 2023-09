Baldur's Gate 3 kiirparandus 6 lahendab mängijaga seotud probleemid

Baldur's Gate 3, mille on välja töötanud Larian Studios, sai hiljuti väikese, kuid olulise käigultparanduse, et lahendada erinevaid mängijate teatatud probleeme. Larian Studios on olnud kiiduväärt läbipaistev oma töö mängu kallal alates selle varasest juurdepääsust 2020. aastal ning see läbipaistvus on jätkunud ka pärast täielikku väljalaset PC-s ja PlayStation 5-s. Ainuüksi viimase kuu jooksul on Baldur's Gate 3 saanud mitu kiirparandust ja kaks suurt plaastrit, mille eesmärk on vigade parandamine ning mängu jõudluse ja voo parandamine.

Hotfix 6, ehkki varasemate värskendustega võrreldes väiksem, lahendab konkreetsed probleemid, millega mängijad on kokku puutunud. Kuigi see ei too kaasa olulisi muudatusi, nagu uute dialoogiridade lisamine, uute lõppude rakendamine või suuremate fännitaotluste täitmine, nagu võimalus muuta tegelaste välimust pärast mängu alustamist, keskendub see siiski dialoogi, kontrolleri funktsionaalsuse ja visuaalsete esemete täiustamisele. .

See väike kiirparandus tugevdab Larian Studiosi pühendumust mängijate tagasiside kuulamisele ja pidevale tööle, et optimeerida kõigi mängijate mängukogemust, olenemata nende platvormist või mängustiilist. See ei pruugi olla murranguline, kuid see näitab stuudio pühendumust Baldur's Gate 3 mängijatele parima võimaliku kogemuse pakkumisele.

