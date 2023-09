Balduri värav 3: Netherstone'i kaotamise tagajärjed

Baldur's Gate 3 on pälvinud mängijate tähelepanu Dungeons & Dragonsi süsteemide muljetavaldava teostuse ja rollimängus pakutava vabadusega. Kuid mäng ei kõhkle teid hoiatamast, kui kavatsete midagi rumalat teha, enne kui lubate teil jätkata ja tagajärgedega silmitsi seista.

Mängu 3. vaatuses on mängijate ülesandeks leida põhiülesannete "Vastu vanema ajuga silmitsi" jaoks allesjäänud maakivid. Need Netherstones on süžee jaoks üliolulised ja neid ei saa ära visata. Et mängijad ei saaks neid ära visata, piirab mäng Netherstonesi enda viskamist. Netherstone'i konteinerisse asetamise keeld aga pole, kus asjad huvitavaks lähevad.

Leidlik mängija BOB_BestOfBugs otsustas testida mängu piire, visates Netherstone'i hoidva konteineri kuristikku. Keisri tegelane hoiatab mängijat kivi tähtsuse eest ja käsib neil see kätte saada. Kui konteiner on aga minema visatud, kurdab keiser mängija tegevust, öeldes, et ilma kõigi kolme kivita on nende võimalused ajus domineerida rikutud.

Selle tulemusel satuvad mängijad stseeni, kus Absoluut muudab mängija ja nende seltskonna meeleheitjateks, millele järgneb Game Over ekraan. See halb lõpp võib vallandada mängu erinevates punktides, sealhulgas 2. vaatuse häiritud pika puhkuse ajal.

Väärib märkimist, et kuigi mäng heidutab mängijaid oma motivatsiooniga vastuollu minemast, ei takista see neil seda täielikult tegemast. Selle asemel võimaldab see mängijatel katsetada ja olla tunnistajaks oma tegude tagajärgedele koos tegelastega, kes meenutavad neile: "Ma ütlesin sulle seda".

Baldur's Gate 3 avaldab jätkuvalt muljet oma tähelepanuga detailidele ja sellega, kuidas see mängijate valikuid arvesse võtab. BOB_BestOfBugsi video, mis tutvustab Netherstone'i kaotamise tagajärgi, pakub huvitavat uurimistööd mängu mehaanika kohta. Seega, kui plaanite sarnaseid trikke, säästke kindlasti eelnevalt, vastasel juhul võite silmitsi seista kohutavate tagajärgedega.

