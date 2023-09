Balduri värav 3: Rollimängurõõmu avastamine

Filmis The Matrix Reloaded väidab tegelane Seraph, et keegi ei tunne kedagi tõeliselt enne, kui ta temaga võitleb. Sarnaselt ei saa te rollimängude, nagu Baldur's Gate 3, maailmas mängust täielikult aru, kuni see esitab teile ootamatu väljakutse. Olgu selleks mõistmine, et teie tegelasel puudub võitluslik peenus, või teie valikute tagajärjed, mis mõjutavad mängu tulemust, Baldur's Gate 3 tõeline kogemus algab sageli pärast tagasilööke.

Erinevalt teistest videomängudest kutsub Baldur's Gate 3 mängijaid sukelduma valitud tegelase rolli. Kuigi mõned mängijad võivad valida endale sarnase avatari, julgustab mäng uurima erinevaid rolle ja identiteete. See rollimängu aspekt eristab Baldur's Gate 3 teistest ja teeb sellest mõjuva RPG.

Autor jagab oma isiklikku kogemust alustades ühe tegelase, vampiir Rogue Astarioniga, kuid tundes end mängust lahutatuna. Otsides sügavamat kihlumist, veeretasid nad uue tegelase Tavi, keerulise taustaga drow Warlocki. Kuid isegi Tavi teekond ei tundnud täit rahulolu. See oli siis, kui autor lõi Mezcali, sikutava Bardi, leidsid nad tegelase, kes neile tõeliselt vastu kõlas.

Mängu taaskäivitamine ja erinevate tegelaste proovimine võimaldas autoril mängu mehaanika ja narratiivsete võimaluste kohta rohkem teada saada. Nad avastasid ainulaadsed omadused ja vaatenurgad, mida iga tegelane tõi, suurendades üldist kogemust. Nii nagu loomingulises töös, võivad esialgsed mustandid nõuda uurimist ja katsetamist, enne kui leiate ideaalse sobivuse.

Kuigi Baldur's Gate 3 pole piiranguteta, pakub see mängijatele rikkalikku ja kaasahaaravat maailma. Mängu mitu korda taaskäivitamine võimaldab mängijatel täielikult mängumaailmaga tutvuda ja avastada eelistatud lähenemisviisi mängule. Mõnikord mõistate tõeliselt, kuidas soovite mängumaailmas osaleda, alles siis, kui mäng esitab väljakutseid ja "perse lööb".

Allikas: URL-e pole esitatud.