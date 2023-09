Baldur's Gate 3 direktor jätab DLC-kampaania jaoks ukse lahti

Hiljutises intervjuus ametlikul Dungeons & Dragonsi YouTube'i kanalil vihjas Baldur's Gate 3 direktor Swen Vincke, et allalaaditava sisu (DLC) kampaania võib mängu jaoks siiski olla võimalik. Kuigi Vincke ei esitanud konkreetseid üksikasju, mainis ta, et DLC võib toimuda mängu erinevates punktides ja pakkus selle süžee ja mängu osas paindlikkust.

Vincke paljastas ka, et Baldur's Gate 3 arendaja Larian Studios töötab praegu veel ühe mängu kallal lisaks Baldur's Gate 3 toetamisele arvutis ja PS5-s. Kuna meeskonnad asuvad seitsmes erinevas riigis, on arusaadav, et DLC ei pruugi olla nende peamine prioriteet, kuna nad keskenduvad oma uusima versiooni Xboxi seeria versiooni ettevalmistamisele.

Vaatamata mängu tasemepiiri tõstmisega kaasnevate väljakutsete tunnistamisele märkis Vincke, et see pole võimatu. Mängus Baldur's Gate 3 on mängijate maksimaalne tase 12, samas kui Dungeons & Dragonsi viies väljaanne võimaldab mängijatel jõuda tasemele 20. Vincke selgitas, et kõrgema taseme seiklused nõuavad märkimisväärset arengut ja erinevat tüüpi väljakutseid, kuid rõhutas, et 13.–20. taseme kampaania on võimalik.

Muude uudiste hulgas on Baldur's Gate 5 PS3-port muutunud konsooli kõrgeima reitinguga mänguks, edestades selliseid populaarseid mänge nagu Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt ja God of War: Ragnarok.

Allikad:

- Dungeons & Dragonsi YouTube'i kanal

- arvutimängija