Kuidas luua parimat Shadowheart versiooni Balduri väravas 3

Kas soovite luua mängus Baldur's Gate 3 parimat Shadowheart versiooni? Meie käepärases ehitusjuhendis on kogu teave, mida vajate, et muuta ta võimalikult tõhusaks ja tugevamaks.

Parim Shadowheart alamklass filmis Baldur's Gate 3

Shadowheart'i parim alamklass on Life Domain. Kuigi teil on võimalus säilitada tema algne alamklass ehk trikidomeen, annab selle muutmine eludomeeniks rohkem eeliseid. Tema alamklassi vahetamiseks peate kasutama funktsiooni "Withers", mis maksab 100 kulda.

Parima võimekuse skoori jaotus Shadowheartile mängus Baldur's Gate 3

Shadowhearti ideaalne võimete skoor on järgmine:

- tugevus: 10

- Osavus: 14

– Põhiseadus: 16

- Intelligentsus: 8

- Tarkus: 16

- Karisma: 10

Kuna Shadowhearti põhistatistika on Wisdom, on oluline seda tähtsuse järjekorda seada. Põhiseadus on ka ellujäämise seisukohalt ülioluline, kuna see mõjutab tervist. Lisaks parandab osavusele keskendumine tema võtmeoskusi.

Parimad loitsud Shadowheartile filmis Baldur's Gate 3

Vaimulikuna on loitsud Shadowheartile hädavajalikud. Tema jaoks on soovitatav valida tervendavate, toetavate ja kahjustavate loitsude kombinatsioon. Siin on mõned soovitused.

– Cantrip: juhtimine, vastupanu, leegi tekitamine

– Tase 1: tervendav sõna, kaitse kurja ja hea eest, haavade ravimine, haavade tekitamine, usukilp, käsk

– Tase 2: vaimne relv, kinnihoidev isik

– Tase 3: massiline tervendav sõna, needuse eemaldamine, hoolekande skeem

– 4. tase: liikumisvabadus

– Tase 5: putukakatk, kurja ja hea hajutamine, leegi löök, tasapinnaline sidumine

– 6. tase: ravi, kangelaste pidu

Parim ehitus Shadowheartile Baldur's Gate 3-s

Kui eelistate tema alamklassi mitte muuta või soovite teada, kuidas oma varasemat 1. taset tasandada, aitab meie ehitusjuhend teid selles. Järgige lihtsalt ülalmainitud soovitatud alamklassi, võimete hindeid ja õigekirjavalikuid.

Shadowheart'i parima versiooni loomine mängus Baldur's Gate 3 tagab, et ta on hea tervendaja ja kahjude edasimüüjana. Selle konstruktsiooniga saate hõlpsalt maha lüüa kõik vaenlased. Abistavate näpunäidete ja teabe saamiseks vaadake kindlasti meie teisi Baldur's Gate 3 juhendeid.

Allikad:

- Jessica Filby. (2023, 8. september). Kuidas luua parimat Shadowheart versiooni Baldur's Gate 3-s. Välja otsitud saidist [allikas]