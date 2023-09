E. Coli bakterid, mis on loodud heitveest elektrit tootma

Šveitsi avaliku teadusülikooli EPFL teadlased on edukalt konstrueerinud E. coli bakterid, et toota elektrit, samal ajal metaboliseerides orgaanilisi jäätmeid. Juhtteadur professor Ardemis Boghossian usub, et see tehnika võib pakkuda jätkusuutlikku lahendust nii jäätmete töötlemiseks kui ka energia tootmiseks.

Erinevalt teistest looduslikult elektrit tootvatest eksootilistest mikroobidest on E. coli eeliseks see, et see võib kasvada väga erinevatel allikatel, võimaldades tal toota elektrit erinevates keskkondades. Suurendades E. coli võimet teostada ekstratsellulaarset elektronide ülekandmist (EET), on teadlased tõhusalt loonud "elektrilisi mikroobe", mis on võimelised tootma elektrit, metaboliseerides samal ajal erinevat tüüpi orgaanilisi substraate.

Töörühm testis modifitseeritud E. coli't erinevates keskkondades, sealhulgas õlletehasest kogutud reovees. Samal ajal kui teised elektrilised mikroobid nägid vaeva, et ellu jääda, arenes konstrueeritud E. coli õitseng, näidates oma potentsiaali suuremahuliseks jäätmekäitluseks ja energiatootmiseks. Professor Boghossian kirjeldas seda kui "kahe kärbe ühe hoobiga löömist", kuna orgaaniliste jäätmete töötlemisel tekib elekter.

Selle uuringu tagajärjed ulatuvad jäätmekäitlusest kaugemale. Tehtud E. coli saab kasutada ka mikroobsetes kütuseelementides, elektrosünteesis ja biosenseerimises. Selle geneetiline paindlikkus võimaldab kohaneda konkreetsete keskkondade ja lähteainetega, muutes selle mitmekülgseks vahendiks säästva tehnoloogia arendamiseks.

Juhtautor Mohammed Mouhib väljendas elevust konstrueeritud bioelektriliste bakterite tulevaste rakenduste üle, öeldes, et need nihutavad reaalsete rakenduste piire. Eeldatakse, et selle valdkonna edasised uurimistööd suurendavad tehnoloogiat.

Allikad:

– EPFL (Šveitsi föderaalne tehnoloogiainstituut Lausanne'is)

– ACTU EPFL