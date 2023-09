Austraalia astub samme, et takistada tehisintellekti loodud laste seksuaalset kuritarvitamist käsitleva materjali jagamist

Austraalia rakendab uusi meetmeid, et takistada tehisintellekti (AI) loodud laste seksuaalset kuritarvitamist käsitleva materjali jagamist. Riigi Interneti-regulaator, e-ohutuse volinik Julie Inman Grant teatas, et tööstushiiglased Google ja Bing on valitsuse palvel koostanud uue koodeksi. See kood nõuab, et otsingumootorid tagaksid, et sellist sisu otsingutulemustes ei kuvataks. Lisaks keelab see otsingumootorites tehisintellekti funktsioonidel luua materjali sünteetilisi versioone, mida tavaliselt tuntakse sügavvõltsingutena.

Inman Granti sõnul on generatiivse tehisintellekti tehnoloogia kiire kasv maailma tabanud. Seetõttu ei hõlmanud olemasolev Google'i ja Bingi koostatud kood tehisintellekti loodud sisu, mistõttu oli vaja koodi üle vaadata. Inman Grant ütles: "Kui tööstuse suurimad tegijad teatasid, et integreerivad generatiivse tehisintellekti oma otsingufunktsioonidesse, oli meil koodi mustand, mis selgelt enam otstarbeks ei sobinud. Palusime tööstusel teist korda teha.

Selle uue koodi rakendamine tõstab esile, kuidas Interneti-platvorme ümbritsevat regulatiivset ja õiguslikku maastikku kujundab üha suurem AI-tehnoloogiate kasutamine, mis võivad automaatselt luua realistlikku sisu. Google ja Bingi emafirma Microsoft pole seda asja veel kommenteerinud.

Lisaks tehisintellektiga loodud sisu käsitlemisele on Austraalia reguleeriv asutus varem registreerinud turvakoodid erinevatele Interneti-teenustele, sealhulgas sotsiaalmeediale ja nutitelefonirakendustele. Need koodid jõustuvad 2023. aasta lõpus. Interneti-salvestuse ja privaatsõnumiteenuste turvakoodide väljatöötamine on samuti pooleli, kuid see on kogu maailmas puutunud kokku privaatsuskaitsjate vastuseisuga.

