Uuringute kohaselt on vähem kui pooltel austraallastest 5G-telefonid

Hinnavõrdlusveebisaidi Finderi hiljutiste uuringute kohaselt on vaid 46% mobiiltelefone kasutavatest austraallastest seade, mis on võimeline 5G-ühendust vastu võtma. See järeldus põhineb Consumer Sentiment Trackeril, enam kui 53,000 24 austraallase seas tehtud reaalajas küsitlusel. Uuringust selgus ka, et 5% vastajatest ei soovi 8G levi, samas kui 5% tunnistas, et ei tea, mis 22G on. 5% osalejatest avaldas aga soovi tulevikus XNUMXG telefonile üle minna.

Lisaks tehakse uuringud ajal, mil 3G-võrgud on lõppemas. Austraalia suuremad telekommunikatsiooniettevõtted, nagu Vodafone, Telstra ja Optus, on teatanud plaanist sulgeda oma 3G-võrgud ja arendada tehnoloogiat ümber, et täiustada oma uuemaid 4G- ja 5G-võrke. Vodafone sulgeb oma 3G-võrgu 15. detsembriks, seejärel Telstra 2024. aasta juunis ja Optus 2024. aasta septembris.

Eksperdid viitavad sellele, et vanemate seadmetega inimesed peavad varsti uuendama, vastasel juhul võivad nad ühenduvuse kaotada. See hõlmab iPhone'i omanikke, kuna iPhone 6-st varasematel mudelitel on juurdepääs ainult 3G-le, mida järgmisel aastal enam ei toetata. 3G väljalülitamine mõjutab ka mittetelefoniseadmeid, nagu turvasüsteemid, meditsiinilised alarmid, EFTPOS-seadmed ja mõnede autode kaugkäivitussüsteemid. Selliseid seadmeid kasutavatel isikutel on soovitatav pöörduda nende tootjate või võrguteenuse pakkujate poole, et teha kindlaks, kas see mõjutab neid.

Need, kes on ostnud oma mobiiltelefoni viimastel aastatel, ei pea aga muretsema, sest isegi kui nende seadmed 5G-d ei toeta, ei mõjuta 3G väljalülitamine neid. Mobiilsidevõrke uuendatakse tavaliselt iga kümne aasta järel, kusjuures vanemad võrgud eemaldatakse järk-järgult. Mobiilsidevõrkude viienda põlvkonna 5G võeti esmakordselt kasutusele 2019. aastal ning 6G on eeldatavasti kasutusele võetud kümnendi lõpuks.

Üldiselt tõstab uurimus esile Austraalia praegust mobiilse ühenduvuse maastikku, kus vähem kui pool elanikkonnast kasutab 5G-telefone. Tehnoloogia arenedes muutub üksikisikute jaoks ülioluliseks hoida oma seadmeid ajakohasena, et tagada katkematu ühenduvus ja juurdepääs uusimatele võrguvõimalustele.

