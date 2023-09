Augusta maakonna raamatukogu pakub tehnilise kirjaoskuse tunde

Virginia osariigis Fishersville'is asuv Augusta maakonna raamatukogu pakub sel sügisel tehnilise kirjaoskuse tunde, et toitlustada igasuguse oskustasemega inimesi. Tänasel üha virtuaalsemaks muutuval tööturul on kasvav vajadus digitaalse kirjaoskuse järele, et tagada inimestele vajalike tehnoloogiliste oskuste olemasolu. Need oskused ulatuvad põhiülesannetest (nt meilide saatmine) kuni küberpettuste ja andmepüügikatsete eest kaitsmiseni.

Augusta maakonnaraamatukogu eesmärk on AT&T toetusfondi toel teha kogukonnaga koostööd, et pakkuda nii üldisi digitaalseid teadmisi kui ka erioskusi. Raamatukogu täiskasvanute teenuste juht Rachael Phillips rõhutab digitaalse kirjaoskuse tähtsust tänapäeva ühiskonnas. Ilma nende oskusteta võivad inimesed tehnoloogiapõhises maailmas tööturul maha jääda ja raskustes igapäevaste tegevustega.

Augusta maakonnaraamatukogu pakutavad tunnid on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Phillips julgustab kõiki kohalviibimisest huvitatud raamatukogu veebisaiti külastama või helistama, et aeg kokku leppida. Tunnid keskenduvad küberturvalisuse põhitõdedele, seadmete, nagu Android ja Apple'i seadmete tutvustamisele ning põhiliste digitaalse kirjaoskuse arendamisele.

Need klassid on eriti kasulikud vanematele inimestele ja neile, kes uuesti kogukonda sisenevad. Phillips selgitab, et paljudel inimestel on probleeme Interneti-seadmete kasutamise õppimisega, mis võib tööotsingute ja igapäevaste tegevuste ajal heidutada. Nende tundide pakkumisega püüab Augusta maakonna raamatukogu ületada digitaalset lõhet ja tagada, et kogukonna liikmetel on vajalikud oskused, et areneda üha digitaalsemas maailmas.

Kokkuvõtteks tunnistab Augusta maakonna raamatukogu digitaalse kirjaoskuse olulisust ning selle eesmärk on pakkuda ressursse ja tunde, et aidata inimestel neid oskusi omandada või tugevdada. Kogukonna ja AT&T toetusfondi toel teeb raamatukogu digitaalse kirjaoskuse kättesaadavaks kõigile, olenemata oskuste tasemest või vanusest.

Allikas: WHSV (URL puudub)