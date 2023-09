Audemars Piguet avalikustab viie kollektsiooni uusi väljalaseid

Audemars Piguet on hiljuti tutvustanud mitmeid uusi ajanäitajaid viies erinevas kollektsioonis, mis näitab nende pühendumust uuendustele ja meisterlikkusele. Esiletõstetud on kuninglik tamm “Jumbo” Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic ja Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Kuningliku tamme “Jumbo” Extra-Thin konstruktsioonis on nüüd kasutatud titaani ja metallklaasi (BMG), mis annab sellele ainulaadse ja tipptasemel välimuse. Nende materjalide kombinatsiooni nähti esmakordselt kaubamärgi 2021. aasta ainukella pakkumises ja nüüd on see lisatud tavakollektsiooni. Uue väljaande jõuallikaks on kaliiber 7121, mis asendab varasema kaliibriga 2121.

Neile, kes eelistavad luksust, on Audemars Piguet tutvustanud nelja kõrget ehteversiooni klassikalisest Royal Oakist. Nendel mudelitel on haruldane ja väga tehniline lumeseade, mis lisab ikoonilisele disainile helendava efekti. Saadaval 18-karaadise valge või roosa kullaga ja kahes suuruses kellad ühendavad elegantsi ja kantavusega.

Kuningliku tamme 50. aastapäeva tähistamise jätkuna tõi bränd turule kollase kullaga üliõhukese ažuurse kuningliku tamme “Jumbo”. See uus lisand säilitab sama DNA kui varem välja antud roosa kulla ja roostevaba terase versioonid, keskendudes läbipaistvusele ja keerukale viimistlemisele. Kasutatakse kaliibrit 7124, mis on märkimisväärselt õhuke, vaid 2.7 mm.

Royal Oak Offshore'i 30. aastapäeva tähistamiseks avalikustas Audemars Piguet kaks uut keraamikast, titaanist ja kullast mudelit. Need ajanäitajad tõlgendavad uuesti 2020. aasta viidet. 26405CE ja neid toidab kaliiber 4401, isekeerduv integreeritud kronograafi liigutus koos tagasilöögifunktsiooniga.

Lõpetuseks, neile, kes otsivad tehnilist tipptaset, esitleb Audemars Piguet esimest korda Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie kahte uut musta keraamilise versiooni. Nendel kelladel on kaubamärgi patenteeritud Supersonnerie tehnoloogia, mis tagab erakordse akustilise jõudluse. Need kellad, mis töötavad kaliibriga 2953, ühendavad täiustatud tehnoloogia ja traditsioonilise viimistluse.

Audemars Piguet jätkab oma viimaste väljaannetega kellavalmistamise piiride nihutamist, pakkudes entusiastidele mitmesuguseid valikuid, mis näitavad nii nende tehnilisi teadmisi kui ka kunstilist elegantsi.

Allikad:

– Artikkel: HODINKEE – Tutvustame: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Pildid: Audemars Piguet