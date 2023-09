Atari ostab retromängude foorumi AtariAge: mida see kogukonna jaoks tähendab

By

Retromängude ja -konsoolide poolest tuntud ikooniline mängufirma Atari on teatanud populaarse retromängufoorumi AtariAge ostmisest ja Atari vananenud riistvara hoidla. Kuigi mõned mänguringkondadest võivad olla rohkem põnevil eelseisvate väljaannete, nagu Starfield ja Baldur's Gate 3, pärast, on siiski märkimisväärne hulk entusiaste, kes meenutavad heldimusega kilobaidisuuruste mängude ja puitpaneelidega konsoolide "vanu häid aegu".

AtariAge'i omandamine näitab Atari pühendumust oma intellektuaalomandi säilitamisele ja riistvara jaoks saadaolevate mängude laiendamisele. AtariAge'i asutaja Albert Yarusso töötab nüüd Atari siseajaloolasena, tagades ettevõtte retroväljaannete autentsuse. Samuti on Atari kogukonda rahustanud, et ta ei tsenseeri foorumitel peetud kõnesid ja plaanib juurutada uut e-kaubanduse infrastruktuuri.

Suurem osa kogukonnast on omandamisele positiivselt reageerinud, mõistes, et vananenud platvormi jätkuv toetamine nõuab jätkusuutlikku monetiseerimist. Siiski väljendavad mõningaid muresid kasutajad, kes kardavad ärihuvide integreerimist ja mõju kogukonna kultuurile.

Atari on neid muresid tunnistanud ja palunud kogukonnal olla avatud meel, väljendades kohustust tõestada, et kõik kahtlused on aja jooksul valed. Omandamine tundub vältimatu, arvestades Atari hiljutisi jõupingutusi oma ikoonilise 2600 konsooli taaselustamiseks ja huvi arendada selle jaoks originaalsisu.

See omandamine on Atari jaoks oluline samm, kuna see tugevdab nende positsiooni retromängude turul ja laiendab nende ressursse mängupärandi säilitamiseks ja tähistamiseks.

Allikad:

– Allikaartikkel: [sisesta lähteartikli pealkiri]

– AtariAge: [insert URL]

– Atari: [sisesta URL]