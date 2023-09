Valkyrie LMH programm naaseb koos Astoni ja Heart of Racing Partnershipiga

Pärast enam kui kolmeaastast ooteaega taasaktiveeritakse Valkyrie LMH programm Aston Martini ja USA-s asuva meeskonna Heart of Racing partnerluse kaudu. Väidetavalt on Aston Martin ja Heart of Racing sõlmimas kokkulepet tuua Valkyrie LMH auto 2021. aastal rajale.

Aston Martin peab läbirääkimisi tarnijatega ja komplekteerib programmi jälgimiseks meeskonda, sealhulgas endise Williamsi F1 inseneridirektori Adam Carteriga. Kuigi Aston Martin ei ole kinnitanud Valkyrie LMH taaselustamist, rõhutas ettevõte oma sportautode võidusõidu DNA-d ja pühendumust areneval motospordimaastikul valikute hindamisele.

Heart of Racing meeskonna juht Ian James väljendas meeskonna soovi tõusta rahvusvahelise sportautode võidusõidu tippklassi, kuid nentis, et kokkuleppele pole veel jõutud ega alla kirjutatud. Heart of Racing on sel aastal Aston Martiniga juba laienenud kestvussõidu maailmameistrivõistlustele (WEC).

Valkyrie võidusõiduauto peaks võistlema nii WEC-is kui ka Rahvusvahelises Motorspordiliidus (IMSA). Auto saab jõuallikaks Cosworthiga koostöös välja töötatud 6.5-liitrine V12 mootor, mis sarnaneb Valkyrie tänavaversioonis kasutatavale mootorile.

Valkyrie programm pandi ootele, kui LMP2-põhised LMDh-autod lisati WEC-i Hypercar-divisjoni. Aston Martin otsustas aga programmi taaselustada pärast Aston Martini omaniku Lawrence Strolli vihjeid kõrgetasemelise Le Mansi naasmise kohta.

Aston Martin osales viimati Le Mansis tippklassis 1. aastal AMR-One'i avatud katusega LMP2011-ga. Valkyrie programm on eraldiseisev Aston Martin Racingu operatsioonist, mis arendas välja Lolal põhineva DBR1/2 P1 kupee.

