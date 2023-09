Assassin's Creed Mirage: tagasitulek frantsiisi juurte juurde

Assassin's Creedis on viimastel aastatel toimunud mõningaid muudatusi – sellised mängud nagu Odyssey ja Valhalla on kaldunud kõrvale põhielementidest, mis tegid sarja nii eriliseks. Tulevane osa Mirage näib aga toovat frantsiisi parimal võimalikul viisil tagasi oma juurte juurde.

Üks Mirage'i silmapaistvamaid omadusi on selle seade. Möödas on eelmiste mängude ekspansiivne avatud maailma keskkond, mis on asendatud tiheda ja elava Bagdadiga. Linn ise tunneb end elava ja iseloomuga, elavate tänavate, elava turu ja omavahel ühendatud katustega. Selle ülidetailse mänguväljaku uurimine on rõõm ja linn tundub tõesti oma tegelasena.

Mirage tutvustab ka uuendatud kurikuulsussüsteemi, mis muudab tuvastamise vältimise keerulisemaks. Valvurid reageerivad teie kohalolekule ja tsiviilisikud viitavad teile, kui te ei sulandu. Mida rohkem probleeme tekitate, seda rohkemate vaenlastega silmitsi seisate, sealhulgas vibulaskjad ja tugevalt soomustatud valvurid. See süsteem lisab mängule lõbusa väljakutse ja toob tagasi klassikalise Assassin's Creedi tunde.

Combat in Mirage säilitab mõned viimaste kirjete mehaanika, kuid täiustustega. Vaenlase tasemed ja kahjustuste arvud on asendatud terviseribade, vastulöögi ja kõrvalepõikega. Võitlus tundub keerulisem ja reaktiivsem, nõudes strateegiat ja täpset ajastust. Eriti särab Mirage'is salavõitlus. Varjus liikumine ja peidus püsimine tundub rahuldust pakkuv ja kaasahaarav, meenutades sarja algusaegu.

Assassin's Creed Mirage toob sarja tagasi selle vargsi keskendunud juurte juurde ja jäädvustab, mis muutis frantsiisi nii populaarseks. Kuigi mõned võivad RPG-elementidest puudust tunda, pakuvad keskendunud seadistus, intuitiivsed juhtnupud ja nauditav vargsi mängimine sarja jaoks tagasi vormi.

