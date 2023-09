Assassin's Creed Mirage: tagasitulek Assassin's Creedi seeria juurte juurde

Assassin's Creed Mirage tähistab Ubisoft Bordeaux jaoks olulist verstaposti, kuna see on esimene kord, kui stuudio on juhtinud mängu täieliku väljalaske arendamist. Valhalla Wrath of the Druids DLC kallal tuntud Bordeaux valiti välja töötama lahjemat ja keskendunumat Mirage'i, mis oli algselt mõeldud Valhalla DLC-ks, enne kui sellest sai eraldiseisev seiklus. Ajaloolises Bagdadi linnas aset leidva Mirage'i eesmärk on naasta Assassin's Creedi seeria juurte juurde ja avaldada austust algsele mängule.

Mirage'i üks põhiaspekte on selle rõhuasetus vargusele ja luuramisele, tuues tagasi klassikalise Assassin's Creedi mängu. Sotsiaalne sulandumine on tagasi tulnud, võimaldades mängijatel sujuvalt rahvahulka sulanduda ja liikuda Bagdadi Round City elavatel tänavatel. Parkour on ka silmapaistev funktsioon, kuna mängijad saavad katuste abil linna läbida ja lahingute vältimiseks akrobaatilisi liigutusi sooritada. Lisaks on kiire reisimine sünkroniseeritud vaatepunktidele saadaval neile, kes eelistavad kiiremat transpordiviisi.

Round City ise on muljetavaldav keskkond, kus on kanalid, rohelus ja erinevad linnaosad, mille arhitektuur meenutab esimest Assassin's Creedi mängu. Iga linnaosa pakub ainulaadset kogemust, nagu Karkh, elav turulinn ja Abbasiyah, kus asub Tarkuse Maja, kus teadlased õpivad matemaatikat ja filosoofiat. Tähelepanu detailidele linna kujunduses lisab Mirage'i kaasahaaravale kogemusele.

Mirage tutvustab lisaks linnale ka The Wildernessi nime all tuntud alasid, pakkudes kaasaegsetele Assassin's Creedi mängudele sarnaselt avatumat ja avardamat keskkonda. Need alad pakuvad värskendavat vaheldust ja Mirage'i peamise narratiivipõhise kogemuse jaoks pole vaja neid uurida. Olenemata sellest, kas mängijad eelistavad linnapiirkonda või lagedat loodust, pakub Mirage mõlemast maailmast parimat.

Kuigi Mirage keskendub peamiselt Basim Ibn Ishaqi kogemustele Bagdadis, on ka tänapäevases süžees aset leidnud hetki. Need hetked on aga piiratud, põhirõhk on Basimi teekonnal. Veel üks tähelepanuväärne koht mängus on Alamuti kindlus, mis toimib varjatute treeningväljakuna ja sisaldab noogutusi varasemale Assassin's Creedi pärimusele.

Mirage tutvustab uut mängumehaanikat, näiteks kurikuulsussüsteemi, kus NPC-d reageerivad mängija tegevusele. Ebaõnnestunud ülesanded, nagu taskuvargused, võivad NPC-d valvureid hoiatada ja mängija tuntust suurendada. Avastamise vältimiseks saavad mängijad kasutada strateegiaid, nagu muusikutele altkäemaksu andmine, et tekitada tähelepanu kõrvalejuhtimine või viimase abinõuna võidelda.

Assassin's Creed Mirage pakub midagi nii kauaaegsetele fännidele kui ka frantsiisi uustulnukatele. Fännid hindavad lihavõttemune ja viiteid laiemale Assassin's Creedi pärimusele, samas kui uustulnukad saavad sarja sisse hüpata, mille esimene kogemus on Mirage. Keskendudes vargusele, parkuurile ja naasmisele sarja juurte juurde, on Mirage ette nähtud põneva ja kaasahaarava Assassin's Creedi seikluse jaoks.

Allikad:

– [Allika artikli pealkiri] – Allika nimi

– [Allika artikli pealkiri] – Allika nimi