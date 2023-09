Assassin's Creed Mirage: tagasitulek seeria juurte juurde

Assassin's Creed Mirage'i varasemate eelvaadete avaldamine viitab sellele, et mäng tähistab kauaoodatud tagasipöördumist ajalooliste väljamõeldiste sarja juurte juurde. Aastate jooksul on Assassin's Creedi frantsiis laienenud kaugemale oma algsest eeldusest, muutudes täis keerukate süžeede, segadust tekitavate kaartide, pika mängukäigu ja arvukate kõrvalülesannetega. Siiski näib Mirage seda muutvat, pakkudes sujuvat ja vargsi keskendunud kogemust.

Mirage on oma eelkäija Valhalla eellugu ja keskendub 9. sajandi varasele ja mütoloogilisele üliinimlikule taaskehastusele Basim Ibn Ishaqile, kui ta liigub läbi elava Bagdadi linna. Ubisoft lubas, et Mirage on intiimsem, lühema, umbes 20-tunnise mänguajaga ja lineaarsema süžeega võrreldes Valhallaga.

Mängijate varased reaktsioonid on olnud valdavalt positiivsed. Eelvaated tõstavad esile klassikalise Assassin's Creedi varjatud mängu tagasitulekut keskendunud kaardiga, mis ei koorma mängijaid ikoonide rohkusega. IGN kirjeldab mängu, et see toob seeria parimal võimalikul viisil tagasi selle juurte juurde, samas kui GameRant mainib, et Mirage premeerib nii puhast hiilimist kui ka meetodit "see on stealth, kui keegi pole elus, et sellest rääkida".

Kuid mõned kriitikud märgivad, et Mirage'i lahingusüsteem tundub lihtne ja selles puudub uuenduslikkus. Võitlus koosneb samast tuttavast rünnakust, põiklemisest, pareerimisest ja vasturünnakust, mida on näha paljudes kolmanda isiku mängudes. Ka oskuste puu tundub ebainspireeriv, keskendudes pigem peategelase kotkakaaslase täiustamisele ja varude haldamisele, mitte uute põnevate võimete tutvustamisele.

Vaatamata nendele väikestele puudustele viitab üldmulje sellele, et Mirage kajastab Assassin's Creedi sarja populaarseks muutmise olemust. Selle uus seade ja rõhk sotsiaalsele varjatud mehaanikale pakuvad nostalgilist kogemust fännidele, kes on otsinud tagasipöördumist frantsiisi juurte juurde.

Assassin's Creed Mirage peaks ilmuma 5. oktoobril PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ja Windows jaoks.

Allikad:

– Engadget: Kris Holt – [allika pealkiri]

– IGN: Nick Maillet – [allika pealkiri]

– GameRant: Joshua Duckworth – [allika pealkiri]

– Hulknurk: Mike Mahardy – [allika pealkiri]

– Rock Paper Shotgun: Katharine Castle – [Allika pealkiri]