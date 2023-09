Hiina iPhone'ide keeld kaalub Aasia aktsiaid

By

Aasia aktsiad peaksid järgnema Wall Streetil tehnoloogilisele langusele, kuna kasvavad mured Hiina keelu pärast Apple'i iPhone'idele. Jaapani ja Hongkongi aktsiate võrdlusindeksid on langenud, samal ajal kui Austraalia ja USA aktsiate võrdlusindeksid jäävad Aasia varajases kauplemises samaks. Nasdaq 100 kukkus, kui Apple'i aktsiad langesid, kaotades väärtuse 190 miljardit dollarit. Hiina iPhone'ide keeld laieneb valitsuse toetatavatele asutustele, riigiettevõtetele ning erinevatele riigiettevõtetele ja valitsuse kontrollitavatele organisatsioonidele. See ei sea väljakutseid mitte ainult Apple'ile, vaid ka teistele suurtele tehnoloogiaettevõtetele, kes sõltuvad suuresti Hiinast.

Kuigi Apple'ile piirangud tõenäoliselt ei avalda märkimisväärset rahalist mõju, kuna valitsusametnikud vältisid tõenäoliselt juba ettevõtte tooteid, võivad laiemad tagajärjed mõjutada töökohti riigis, kus enamik iPhone'e kokku pannakse. Tehisintellektist ja Föderaalreservi intressimäärade tõstmise üle spekulatsioonidest tingitud tehnoloogiatööstuse jätkuv kasv on viinud hinnangute venimiseni. Mõned eksperdid viitavad sellele, et tööstus on korrektsiooniks küps.

Kauplejad jälgivad tähelepanelikult ka USA majandusandmeid, eriti kindlaid töötute nõuete näitajaid, mis tugevdavad Fedi vajadust säilitada kõrged intressimäärad. Föderaalreservi ametnikud peavad intressimäärade tuleviku üle otsustamiseks andmeid analüüsima. Samal ajal on euro eurotsooni nõrga kasvu tõttu taandunud ja maismaa jüaan on Hiina majanduse suhtes kasvava pessimismi tõttu jõudnud peaaegu 16 aasta madalaima tasemeni. Ka naftahinnad on pärast üheksa seanssi kestnud rallit teist päeva järjest langenud.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hiina keeld iPhone'idele on tekitanud muret tehnoloogiatööstuses, mis on toonud kaasa Aasia aktsiate languse. Mõju Apple'ile võib olla piiratud, kuid laiemad tagajärjed Hiinale tuginevatele tehnoloogiaettevõtetele võivad olla märkimisväärsed. Lisaks mõjutavad turu volatiilsust ka muud tegurid, nagu venitatud hinnangud ja USA majandusandmed.