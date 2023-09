Apple WatchOS 10 värskendus tutvustab Apple Watchi seeria 9 põnevaid funktsioone

By

Apple teatas, et 10. septembril on allalaadimiseks saadaval tema nutikella uusim uuendus watchOS 18. See värskendus toob kella liidesesse olulisi muudatusi ja tutvustab uusi funktsioone, mis parandavad kasutajakogemust.

WatchOS 10 üks peamisi täiendusi on vidinate kasutuselevõtt, mida Apple nimetab pilkudeks. Kasutajad saavad nüüd neid vidinaid sirvida ja kohandada, muutes teabele kiire juurdepääsu lihtsamaks. Kell saab ka masinõppel töötava Smart Stacki vidina, mis ennustab ja kuvab kogu päeva jooksul kasutajatele kõige asjakohasemaid vidinaid.

Lisaks pakub watchOS 10 täiustusi Siri funktsioonidele Apple Watch Series 9-s. Siri käske töödeldakse nüüd seadmes, tagades parema privaatsuse ja võimaldades kasutajatel esitada Tervise rakendusest isiklike tervise- ja treeningandmetega seotud küsimusi.

Värskendus sisaldab ka uut teise põlvkonna ultralairiba (UWB) kiipi, mis suudab tuvastada, kui läheduses on HomePod. Kui kasutaja jõuab UWB-ga HomePodist nelja meetri kaugusele, käivitab kell automaatselt funktsiooni Now Playing, mis võimaldab kasutajatel HomePodi juhtida või Smart Stackilt soovitusi saada.

Apple on täiustanud ka watchOS 10 juurdepääsetavuse funktsioone. Kasutajad saavad nüüd käekellaga samal käel sõrmi topeltpuudutada, et teha erinevaid toiminguid, nagu kõnedele vastamine või Smart Stacki vidinale juurdepääs.

Kasutajaliidese osas on rakenduse ruudustik ümber kujundatud. Varasema kärgstruktuuri asemel kuvatakse rakendused nüüd väikeste ümmarguste ikoonidena, mis kerivad vertikaalselt, muutes soovitud rakenduste leidmise ja neile juurdepääsu lihtsamaks. Lisaks on muudetud külgnupu funktsionaalsust; üks vajutus viib kasutajad nüüd juhtimiskeskusesse, topeltvajutus aga Apple Walleti NFC-maksete jaoks.

WatchOS 10 pakub intuitiivsemat ja interaktiivsemat kasutuskogemust, muutes Apple Watchi miniatuurse iPhone'i mulje. Oma kohandatavate vidinate, täiustatud Siri võimaluste ja täiustatud juurdepääsetavuse funktsioonidega tagab Apple, et selle nutikell jääb kasutajatele nende igapäevaelus väärtuslikuks tööriistaks.

