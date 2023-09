Apple annab heitkoguste vähendamiseks välja süsinikuneutraalsed Apple Watchi mudelid

Apple teatas teisipäeval, et tutvustab kolme oma Apple Watchi mudeli süsinikuneutraalseid versioone osana oma kohustusest muutuda 2030. aastaks süsinikuneutraalseks. Nende uute mudelite kastidel on roheline logo, mis tähistab nende jätkusuutlikkust.

Suurem osa nende kellade heitkoguste vähendamisest tuleneb puhta elektri kasutamisest tootmisprotsessis. Apple paljastas, et 300 tema tarnijat on võtnud endale kohustuse kasutada Apple'i tootmiseks puhast energiat.

Apple'i transpordivõrk, mis tugines suuresti lennukitele, jäi aga oluliseks heitkoguste allikaks. Selle probleemi lahendamiseks kavatseb Apple heitkoguste vähendamiseks vedada rohkem kellasid paatide, rongide ja muude õhuvabade meetoditega.

Kolme süsinikuneutraalse Apple Watchi mudeli puhul teisaldatakse pooled kaalu järgi saadetised mitte-õhu meetodil. Apple'i juhid väitsid, et see nihe aitab vähendada kütusekulu ja tekitab vähem süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Seda transpordimeetodit kasutades soovib Apple omada madalamaid heitkoguseid kui varasematel kellamudelitel. Ülejäänud heitkoguste eest ostab ettevõte süsinikuneutraalsuse tagamiseks süsinikukompensatsiooni.

Uue rohelise logoga Apple Watch Series 9, Apple Watch SE ja Apple Watch Ultra 2 heitgaasid on võrreldes eelmiste toodetega oluliselt väiksemad. Täpsemalt, uuel kliimasõbralikul alumiiniumist Series 9 koos sportrõngasribaga jääb pärast Apple'i muudatusi alles 8.1 kg (18 naela).

Lisaks töötab Apple selle nimel, et kasutada oma toodetes rohkem ringlussevõetud materjale. Uutel kelladel on kohandatud ringlussevõetud materjalidest valmistatud alumiiniumi ja titaani sulamid ning akud, mis sisaldavad ainult ringlussevõetud koobaltit. Apple kavatseb tulevikus laiendada neid jätkusuutlikke tavasid rohkematele oma toodetele.

Vaatamata nihkele jätkusuutlikkuse suunas rõhutas Apple, et tema kellade süsinikuneutraalsete versioonide hind on sama, mis tavamudelitel. Ettevõtte eesmärk on muuta need muudatused teiste ettevõtete jaoks teostatavaks ja korratavaks.

Allikad: Reuters