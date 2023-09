Kuuldavasti annab Apple Apple Watchile välja uue FineWoven rihma

By

Kuulujutud viitavad sellele, et Apple võib tänasel iPhone 15 üritusel avalikustada Apple Watchi jaoks uue FineWoven bändi. Twitteri lekitaja Kosutami lekitas bändist pilte, demonstreerides selle disaini ja vihjates, et Apple võib liikuda oma tarvikute jaoks keskkonnasõbralikumate materjalide poole.

Spekulatsioonid näitavad, et Apple võib potentsiaalselt asendada oma olemasolevad silikoonkummi, fluoroelastomeeri ja nahkrihmad jätkusuutlike alternatiividega. See on kooskõlas ettevõtte pideva keskkonnavastutusega.

Kuigi bändi FineWoven pildid annavad pilguheit sellele, mida oodata, on esialgsed reaktsioonid segased. Mõned vaatajad on väljendanud muret bändi välimuse pärast, pidades seda varasemate nahapakkumistega võrreldes õhukeseks ja õrnaks. Jääb näha, kas FineWoven bänd vastab Apple'i varasemate tarvikute seatud kvaliteedistandarditele.

iPhone 15 sündmuse ajal saame selguse nende lekete autentsuse ja uute Apple Watchi ribade kohta. Lisaks uutele bändidele peaks Apple tutvustama ka Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ja iPhone 15 mudelivalikut.

Olge kursis, sest me kajastame kõiki Apple iPhone 15 sündmuse teateid otseülekandes. Pakume laiaulatuslikku katvust iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 ja watchOS 10 kohta.

Allikad: Twitteri lekitaja Kosutami