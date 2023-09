Apple tutvustab FineWoven materjali iPhone 15 ja Apple Watchi rihmade jaoks

By

Apple teatas Apple Watchi ribade ja iPhone 15 ümbriste jaoks uue esmaklassilise materjali kasutuselevõtust nimega FineWoven. See materjal asendab varasemaid nahapakkumisi, mille kvaliteet on langenud. Otsuse materjale vahetada ajendas ka märkimisväärne süsiniku jalajälg, mis on seotud naha tootmisega Apple'i mastaabis.

FineWoven on mikrovilli materjal, mis on valmistatud 68 protsendi ulatuses tarbimisjärgselt taaskasutatud materjalist. Sellel on pehme ja seemisnahast sarnane tekstuur, mis pakub Apple Watchi rihmadele mugavat tunnet. Mugavuse ja turvalisuse suurendamiseks varustatakse rihmad Magnetic Link ja Modern Buckle sulguritega.

IPhone 15 ümbriste osas toetab FineWoven Apple'i MagSafe'i ökosüsteemi, võimaldades kasutajatel hõlpsasti kinnitada magnetlaadijaid, rahakotte ja muid tarvikuid. See tagab ühilduvuse Apple'i ökosüsteemiga, pakkudes samas säästvamat alternatiivi nahale.

Paljud kliendid on väljendanud rahulolematust Apple'i lehmanahast ümbriste kvaliteedi langusega. Siiski eeldatakse, et kolmandate osapoolte tootjad täidavad selle tühimiku, pakkudes odavaid nahkümbriseid või kvaliteetsemaid alternatiive, mis õigustavad esmaklassilist hinda.

FineWoveni materjal toob kangaümbristele värske lähenemise, kuna Google lõpetas järk-järgult oma kangaümbriste valiku ja asendas need silikoonvalikutega. Apple'i rünnak kangaümbristesse annab kasutajatele põneva võimaluse kogeda uut välimust ja tunnet.

Allikad:

– Antonio G. Di Benedetto, tehniliste tehingute ja The Verge's Dealsi infolehe kirjanik

– Lisa Jackson, Apple'i keskkonnapoliitika asepresident