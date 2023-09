Analüütik ennustab, et Apple'i M3-toega MacBookid lükatakse järgmise aastani

Apple'i analüütik Ming-Chi Kuo paljastas, et tõenäoliselt ei jõua kauaoodatud M3-toega MacBookid enne selle aasta lõppu. Kuigi nende järgmise põlvkonna sülearvutite turuletulekukuupäeva kohta pole olnud konkreetseid kuulujutte, soovitas Bloombergi Mark Gurman varem, et Apple võib oktoobrikuu ürituse ajal tutvustada M3-kiipi algtaseme Mac-arvutites. Spekuleeritakse, et uus 13-tolline MacBook Pro, 13- ja 15-tolline MacBook Air ning Mac Mini võiksid sisaldada M3-kiipi, mis eeldatavasti on oma 3nm protsessiga tõhusam. Gurman usub, et neid tooteid tutvustatakse järgmise aasta jooksul.

Siiski poleks üllatav, kui Apple otsustaks MacBookide turuletoomisega edasi lükata. Eelmisel aastal jättis Apple oma oktoobrikuu üritusel uute Macide tutvustamise vahele ja avalikustas jaanuaris hoopis M2 Pro ja M2 Max kiipidega MacBook Pro. Sellest hoolimata mainib Kuo oma postituses konkreetselt MacBooke, jättes avatuks võimaluse, et 2023. aasta sügisel saabub uus iMac.

M3 kiibi kasutuselevõtt on Apple'i kasutajate ja tehnikahuviliste seas väga oodatud. Eeldatakse, et võrreldes eelmiste M-seeria kiipidega paraneb see oluliselt jõudluses ja energiatõhususes. Üleminek Apple'i patenteeritud ränile on siiani olnud edukas, kuna M1 kiip on saanud positiivseid hinnanguid muljetavaldava kiiruse ja energiatõhususe kohta.

Kuigi M3-toega MacBookide väljalaskmise viivitus võib mõnele pettumust valmistada, annab see Apple'ile ka rohkem aega toote viimistlemiseks ja kasutajatele sujuva ülemineku tagamiseks. Nagu alati, püüab Apple pakkuda oma seadmetes tipptehnoloogiat ja uuenduslikke funktsioone.

Allikad:

– Autor: Emma Roth

– Pilt: Amelia Holowaty Krales / The Verge