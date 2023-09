Apple lükkab väidetavalt edasi M3-toega MacBookide väljalaskmist

Apple'i analüütiku Ming-Chi Kuo sõnul võivad Apple'i plaanid sel aastal välja anda uue M3 protsessoriga MacBookid. See on vastuolus varasemate aruannetega, mille kohaselt on uued MacBookid saadaval septembris. Kuulujutte õhutas Bloombergi reporteri Mark Gurmani väide, et Apple vähendas oktoobris oma tavalist Macile keskendunud üritust, vihjates pressiteate kaudu uue toote võimalikule vaiksele väljalaskmisele.

Apple korraldab tavaliselt üritusi, et teatada oma uue kiibi turuletoomisest, seega on ebatõenäoline, et ettevõte avaldaks M3 ainult pressiteate kaudu. Spekulatsioonid viitavad sellele, et Apple võib M3 kiibistiku kasutusele võtta uuendatud 24-tollises iMacis, kuna seda seadet pole uuendatud alates 2020. aastast ja see kasutab endiselt vananenud M1 kiipi.

Kuo raportile lisab kaalu asjaolu, et Apple on sel aastal juba oma Macidele tähelepanu pööranud, teatades juunis uuest 15-tollisest MacBook Airist, Mac Studiost ja Mac Prost. Hoolimata võimalikust viivitusest on ilmne, et Apple valmistub M3-toega seadmete väljalaskmiseks. Aruanded näitavad, et Apple on kindlustanud kiibitootja TSMC N3 (3nm) sõlme, millele väidetavalt on M3 ehitatud, aastaks tarnida.

Kui M3 sel aastal turule tuuakse, on see eeldatavasti saadaval vaid mõnes seadmes, kuna varasemate aruannete kohaselt hoitakse M3 Pro ja M3 Max mudelite kasutamist kuni 2024. aastani. Eeldatakse, et M3 parandab oluliselt jõudlust Apple'i tootevalik, mis ületab M1 pakutavat järkjärgulist uuendust.

Praeguse seisuga pole Apple M3-toega MacBookide väljaandmise kohta ametlikke avaldusi teinud. Ajalooliselt korraldab Apple oma sügisese Maci ürituse oktoobri keskel ning teated toimuvad eelmisel nädalal. Seetõttu ei tohiks minna liiga kaua aega, enne kui saame ettevõttelt rohkem teavet.

