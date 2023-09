iPhone 15 Pro Max maksab nüüd 1,199 dollarit koos 256 GB salvestusruumiga

IPhone 15 Pro Max on läbi teinud mõned suured muudatused ja nende muudatustega kaasneb 1,199 GB mudeli uus alghind 256 dollarit. Eelmise aasta Pro Max algas 1,099 dollarist, kuid sellel oli ainult 128 GB salvestusruumi. Uus iPhone pakub rohkem salvestusruumi, kuid kõrgema hinnaga.

Apple avaldab nii iPhone 15 Pro kui ka 15 Pro Maxi 22. septembril ning ettetellimine algab sel reedel. Kuulujutud, et Apple tõstab hinda seoses koosseisumuudatustega, nagu harjatud titaanisulamist raami ja õhemate raamide kasutuselevõtt, on liikunud juba kuid. Uuel iPhone 15 Pro Maxil on ka kiirem A17 SoC koos integreeritud GPU-ga, mis toetab kiirte jälgimist.

Oluline on märkida, et 1,199 GB mudeli 256-dollarine hind ei ole hinnatõus, kuna Apple nõudis eelmisel aastal sama salvestusmahu eest sama summat. Kuid 128 GB salvestusruumiga odavam variant pole enam saadaval.

Lisaks hinna- ja salvestusruumi muudatustele on Apple teinud oma iPhone'idele ka muid märkimisväärseid uuendusi. Ettevõte on lõpuks asendanud vananeva Lightning-pordi oma telefonides, sealhulgas AirPods Pro-s, USB-C-portidega. USB-C port toetab kiiremat USB 3 standardit edastuskiirusega kuni 10 Gbps. Kasutajad peavad aga ostma USB 3 tüüpi C kaabli eraldi.

Lisaks toetab iPhone 15 seeria nüüd Qi2 laadimist, mis on Apple'i uus laadimisstandard, mis põhineb tema enda MagSafe laadimisel. Pro mudelid on asendanud ka vana helina/vibratsiooni lüliti kohandatava toimingunupuga, mis sarnaneb Apple Watch Ultra seeria telefonide omaga.

Lisaks iPhone 15 Pro ja 15 Pro Maxile on Apple välja kuulutanud ka iPhone 15 ja 15 Plus mudelid. Nendel mudelitel on Dynamic Island ja A16 Bionic kiibid on päritud eelmise aasta Pro mudelitelt. IPhone 15 ja 15 Plusi alghinnad jäävad samaks, mis eelmisel aastal, vastavalt 799 ja 899 dollarit.

Üldiselt on uuel iPhone 15 Pro Maxil kõrgem alghind, kuid see pakub eelkäijaga võrreldes rohkem salvestusruumi ning mitmeid uusi funktsioone ja täiustusi.

Allikad:

- Äärel