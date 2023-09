Apple kavatses Hiina turule juurdepääsuga seotud murede ja konkurentsi tõttu avalikustada iPhone 15 tootevaliku

Eeldatavasti toob Apple täna turule oma uue iPhone 15 tootesarja, seistes samal ajal silmitsi väljakutsetega Hiina turul ja suurenenud konkurentsiga. iPhone andis eelmisel aastal üle poole Apple'i müügist, kuid Hiina turulepääsupiirangud ohustavad ettevõtet. Lisaks peab Apple võitlema Huawei Technologiesiga, oma peamise rivaaliga Hiina esmaklassiliste nutitelefonide turul, kuni USA ekspordikontroll häirib Huawei telefoniäri. Eelmisel nädalal andis Huawei välja tipptelefoni Mate 60 Pro, mis kasutab Hiinas valmistatud kiipe, rikkudes potentsiaalselt USA valitsuse kehtestatud kaubanduspiiranguid.

Apple'i ees eelise saavutamiseks on Huawei lisanud lisafunktsioone, nagu satelliitkõned, kasutades Hiina valitsuse toetatud võrku. Kuigi Apple'i praegune iPhone'i valik sisaldab satelliidivõimalusi, on need mõeldud ainult hädaolukordadeks. Tõenäoliselt keskendub Apple oma täna Apple Parki peakorteris toimuval üritusel oma uuele tootevalikule, kusjuures peamine muudatus klientide jaoks on üleminek Apple'i patenteeritud Lightning laadimiskaablitelt USB-C-le, mis vastab Euroopa eeskirjadele. Analüütikud ennustavad, et Apple positsioneerib selle muudatuse versiooniuuendusena, kasutades ära suuremat andmeedastuskiirust, et edastada kvaliteetseid iPhone'idega filmitud videoid.

Analüütikud ootavad ka, et Apple tutvustab uusi funktsioone, nagu "periskoobi" kaameratehnoloogia täiustatud suumivõimaluste, täiustatud kiipide ja titaanist korpuste jaoks. Peamine küsimus on selles, kas need funktsioonid reserveeritakse uuele tippseadmele või tehakse väiksemaid uuendusi ka odavamatele mudelitele. Eksperdid eeldavad, et Apple tõstab tulude suurendamiseks oma keskmist hinda müüdud telefoni kohta, kuid pole kindel, kas hindu tõstetakse üldiselt või piirdutakse esmaklassiliste versioonidega. Vaatamata globaalsele nutitelefonituru langusele, koges Apple selle aasta teises kvartalis suuremate nutitelefonide tootjate seas kõige väiksemat tarnete langust. Turg tervikuna seisab aga endiselt silmitsi keeruliste tingimustega.

Vaatlejad jälgivad ka mis tahes viiteid Apple'i plaanide kohta generatiivse tehisintellekti valdkonnas. Ettevõte on silmitsi päringutega selle tehnoloogiaga seotud kavatsuste kohta, kuid siiani on vihjeid olnud vähe. Jätkub spekulatsioon selle üle, kas Apple tutvustab Siri täiustatud vormi või annab ülevaate oma teadus- ja arendustegevusest selles valdkonnas.

