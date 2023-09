IPhone 15 saabumine: mida oodata

Apple esitles Cupertinos toimuval üritusel "Wonderlust" oma uusima põlvkonna telefoni iPhone 15. Seadmel on säilinud palju tuttavaid funktsioone, nagu näiteks Dynamic Islandi väljalõige, mis on nüüd saadaval kogu liinil. Üks tähelepanuväärsemaid täiendusi on aga uuendatud port: USB-C.

See Apple'i samm tähistab nihet pistikute standardimise suunas, mis on osaliselt tingitud ELi õigusaktidest. Kuigi Apple ei olnud muudatusest algselt entusiastlik, on see lõppkokkuvõttes tarbijate jaoks positiivne areng. Rohkem kui aasta tagasi tutvustatud Lightning-port on nüüd järk-järgult kasutuselt kõrvaldatud, iPadi liin läheb juba üle standardsele pistikule.

Täiustatud on ka Dynamic Islandi funktsiooni, mis hõlmab nüüd ka lennuinfot. IPhone 15-l on Super Retina XDR ekraan, mis on Plus mudeli jaoks saadaval 6.1-tollise ja 6.7-tollisena. Selle põhikaameral on muljetavaldav 48-megapiksline ja see kasutab kõrge eraldusvõimega 24-megapiksliste piltide loomiseks pikslite ühendamist. Lisaks pakub telefon täiustatud suumi 2x telefoto "optilise kvaliteediga" teravamate võtete tegemiseks.

IPhone 15-sse on lisatud masinõppe võimalused. See suudab automaatselt tuvastada kaadris inimese või lemmiklooma (eriti kasside ja koerte) olemasolu ja rakendada vastavalt sellele bokeh-efekti. Täiustatud on ka nutikat HDR-režiimi, kasutades esikaamera sügavustuvastust, et objekte paremini eristada ja erksamat värvispektrit pakkuda.

Kapoti all on seadme toiteallikaks uus A16 biooniline kiip, millel on kuuetuumaline GPU. Sellel on ka Ultra Wideband tehnoloogia, mis täiustab FindMy funktsioone sarnaselt Apple Watch Series 9-ga.

Muud märkimisväärsed täiustused hõlmavad täiustatud hääleisolatsiooni ümbritseva müra minimeerimiseks, samuti uut teeäärset teenust satelliidiühenduse jaoks, mis on välja töötatud koostöös AAA-ga. IPhone 15 on saadaval kollase, rohelise, sinise, musta ja roosana.

Allikad: Apple