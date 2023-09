Apple'i iPhone 15 turuletoomine: kas see aitab tehnikahiiglasel oma müügimahtu tagasi pöörata?

Väga oodatud iga-aastane iPhone'i esitlemine on käes ja Apple loodab, et tema uus iPhone 15 tootevalik aitab tagasi pöörata hiljutise müügimahu. Seoses nutitelefonide nõudluse kogu tööstusharu aeglustumisega ja murega USA kaubamärgiga tehnoloogia vastu Hiinas, seisab Apple silmitsi teatud väljakutsetega. Siiski on mitmeid tegureid, mis võivad selle kasuks töötada.

Eelkõige on iPhone Apple'i lipulaev, mis toodab umbes poole ettevõtte müügist. Koos uuendatud Apple Watchi ja AirPodidega, mis samuti üritusel avalikustatakse, moodustavad need tooted ligi 60% Apple'i tuludest.

Apple on edukalt suunanud tarbijaid ka kõrgema klassi mudelite poole, pakkudes neile eksklusiivseid funktsioone ja võimsaid kiipe. Eeldatavasti see trend jätkub ka iPhone 15 puhul ning Apple võib mõnel turul isegi hindu tõsta. Vaatamata nutitelefonitööstuse üldisele aeglustumisele on Apple oma eakaaslastest paremad. Kui selle telefonitarned vähenesid eelmises kvartalis 2%, siis konkurendid nagu Samsung nägid 15% langust.

Apple'i üks peamisi muresid on Hiina turg, selle suurim rahvusvaheline turg. Hiina tarbijad on olnud Apple'i jaoks helge koht, kuid valitsuse keelud ja hirm tagasilöögi ees võivad mõjutada iPhone 15 müüki. Apple on aga varem silmitsi seisnud sarnaste väljakutsetega ja suutnud end tagasi põrgata. Investorid jälgivad hoolikalt pühade müüki, et näha, kuidas Apple selles olukorras orienteerub.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Apple'i iPhone 15 turuletoomine on tehnoloogiahiiglase jaoks olulise tähtsusega, kuna selle eesmärk on oma müügimahtu tagasi pöörata. Uute võimaluste ja kõrgklassi mudelitele keskendumisega loodab Apple tarbijaid erutada ja nõudlust suurendada. Kuigi väljakutseid on, nagu nutitelefonide tööstuse üldine aeglustumine ja mured Hiina turul, annavad Apple'i saavutused ja uuenduslikud pakkumised põhjust optimismiks.

