Apple TV Plus võtab vastu Godzilla koos Monarch: Legacy of Monsters treileriga

By

Apple TV Plus jätkab oma menusaadete jada, debüüdiga filmi Monarch: Legacy of Monsters esimene treiler. Sari tähistab Apple'i sissetungi Godzilla maailma, lubades pakkuda populaarse koletise frantsiisi tõeliselt hea telesaadet.

Monarch: Legacy of Monsters toimub Lionsgate'i filmis MonsterVerse, mis sai alguse 2014. aasta Godzilla taaskäivitusest ja sisaldab selliseid filme nagu Kong: Koljusaar, Godzilla: Koletiste kuningas ja Godzilla vs. Kong. Enne kui frantsiis järgmisel aastal kinodesse naaseb, on telesarja eesmärk täita mõned lüngad Godzilla taustaloos.

Lugu järgib armee ohvitseri Lee Shaw’d, keda kujutas nooremas eas Wyatt Russell ja Kurt Russelli (Wyatti isa) vanema versioonina. Lee teeb koostööd koletiste organisatsiooniga Monarch ja püüab hiljem maailma hoiatada ohtude eest, mille tunnistajaks ta on olnud. Lee kõrval avastavad vend ja õde Monarhi saladusi, lisades süžeele veel ühe kihi intriigi.

Kuigi paljud saate süžee üksikasjad jäävad avalikustamata, avaldab treiler kindlasti muljet visuaalse ja mastaabi poolest. Monarch: Legacy of Monsters näib olevat võrdväärne MonsterVerse'i filmide suurejoonelisusega, esitledes muljetavaldavaid koletisi, põnevaid võtteid ja kütkestavat Godzilla lähivõtet.

Apple ei ole selle eepilise seeria ellu äratamiseks ilmselgelt raha säästnud. Kuvatavad tootmisväärtused näitavad pühendumust armastatud Godzilla frantsiisile õiglusele. Kuigi pettumuse võimalus on alati olemas, on seni nähtu põhjal potentsiaali saada üheks 2023. aasta parimaks telesaateks.

Monarch: Legacy of Monsters esilinastub Apple TV Plusis 17. novembril.

Allikad:

– Allikaartikkel: „Apple TV Plus võtab vastu Godzilla koos Monarchiga: Legacy of Monsters Trailer” (URL-i pole esitatud)