Apple teatas hiljuti oma Apple Watch Series 9 väljalaskmisest, mis on väidetavalt tema esimene süsinikuneutraalne toode. Kuigi see on tõepoolest samm edasi, on oluline uurida laiemat pilti ettevõtte keskkonnamõjust, selle asemel et keskenduda ainult üksiku toote jätkusuutlikkusele.

Apple Watch Series 9 süsinikuneutraalne olek kehtib ainult kindlate korpuste ja ribade kombinatsioonide puhul. Lisaks kavatseb Apple kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks lõpetada nahast tarvikute, nagu kellarihmad ja telefoniümbrised, müügi. Ettevõtte kliimakohustuste hindamisel on aga ülioluline vaadata kaugemale üksikute toodete jätkusuutlikkusest ja arvestada keskkonnamõju üldist vähendamist.

Apple'i eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus 2030. aastaks, mis on kriitiline verstapost, mille alusel peaksime ettevõtet hindama. Mis puudutab Apple Watch Series 9, siis selle mudeli valitud korpuse ja riba kombinatsioonid koos Apple Watch Ultra 2 ja Apple Watch SE-ga kannavad süsinikuneutraalsust näitavat logo. Apple seostab tootmisprotsessi heitkoguste vähenemist materjalide, elektri ja transpordi täiustustega, sealhulgas tarnijate suurenenud puhta energia kasutuselevõtuga. Ülejäänud heitkogused kompenseeritakse looduspõhiste projektidega, näiteks metsauuendamise algatustega, mis suurendavad CO2 neeldumist. Lisaks lubab Apple taastuvenergiaprojektidesse investeerides ühitada klientide eeldatavat elektritarbimist süsinikuneutraalsete Apple Watchi mudelite laadimiseks.

Osana oma pühendumust jätkusuutlikkusele on Apple asendanud naha mikrovilli materjaliga, mille nimi on FineWoven, mille süsinikuheide on väidetavalt nahaga võrreldes oluliselt väiksem. Selle ülemineku eesmärk on vähendada veiste kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis eraldavad metaani, tugevat kasvuhoonegaasi, mis süvendab kliimamuutusi.

Kuigi konkreetsetest allikatest pärinevate heitkoguste vähendamine on oluline, ei pruugi see kajastada üldist edu, mida ettevõte oma kliimaeesmärkide suunas teeb. Ettevõte võib muuta ühe toote vähem süsinikdioksiidimahukaks, kuid kompenseerida seda saavutust, müües seda toodet suuremates kogustes, mis toob kaasa sama või isegi suurema kasvuhoonegaaside heitkoguse.

Apple'i uusim keskkonnaalane arenguaruanne näitab süsinikdioksiidi koguheite vähenemist, kuna ettevõte toodab 20.6. aastal 2022 miljoni tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti. Oma kliimaeesmärkide saavutamiseks peab Apple saavutama kümnendi lõpuks heitkoguste netoväärtuse. On oluline, et edusammud jätkuksid, nagu näitas Octavia Spenceri roll emakese loodusena Apple'i hiljutise sündmuse ajal, tuletades ettevõttele meelde, et ta ei peaks oma emale pettuma.

Allikad: Apple