Apple tutvustab üritusel Wonderlust uusi seadmeid ja värskendusi

Apple kavatseb korraldada väga oodatud ürituse nimega "Wonderlust", kus oodatakse uute seadmete tutvustamist ja tarkvaramuudatuste värskendusi. Aruanded näitavad, et sündmuse ajal tutvustatakse tõenäoliselt uusi iPhone'i ja Apple Watchi mudeleid.

Kuuldavasti sisaldab iPhone 15 disaini seisukohast märkimisväärseid tehnilisi täiustusi. USB-C laadimispordid ja Dynamic Islandi funktsioon võidakse kasutusele võtta kõigi iPhone 15 mudelite jaoks. Dynamic Island on funktsioon, mis võimaldab kasutajatel vaadata ekraani ülaosas hoiatusi ja käimasolevaid tegevusi.

IPhone 15 põhi- ja plussversiooni toiteallikaks on A16 kiibid, samas kui ülejäänud kahel iteratsioonil on A17 kiibid. Pro ja Pro Max mudelitel on eeldatavasti väiksem raam ja suuremad ekraanisuurused. Samuti on oodata titaanist servi. On teateid, et Pro ja Pro Max mudelitel võidakse helina/vaikse lüliti asendada toimingunupuga.

Üritusel oodatakse ka Apple Watch Series 9 tutvustamist koos Apple Watch Ultra uue versiooniga. Mõlema toote töötlemise kiirus võib paraneda ja pakkuda rohkem värvivalikuid.

Analüütikud ennustavad, et iPhone 15 Pro ja Pro Max iteratsioonide hind tõuseb eelmiste mudelitega võrreldes 100 dollari võrra, mis on põhjendatud tehnoloogia, kiipide ja akutehnoloogia edusammudega. Siiski eeldatakse, et USA operaatorid pakuvad iPhone 15 müügi suurendamiseks allahindlusi ja tutvustusi.

Apple'i iga-aastane septembriüritus toimub Californias Cupertinos teisipäeval kell 10 kohaliku aja järgi. Ettevõtte 2023. aasta eelarveaasta esimese kolme kvartali netokäive vähenes, teenides 293.79 miljardit dollarit võrreldes 304.18 miljardi dollariga eelmisel aastal samal perioodil. Vaatamata sellele on Apple'i aktsiate väärtus tänavu kasvanud üle 43%.

Allikad: The Verge, Bloomberg