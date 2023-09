Apple tutvustab USB-C laadimist iPhone 15 ja AirPods Pro jaoks

By

Apple'i hiljutise ürituse ajal teatas ettevõte, et teeb oma laadimistehnoloogias olulisi muudatusi. Tulevane iPhone 15 tootevalik on varustatud USB-C-portidega, mis asendavad varasemad Lightningi pordid. Lisaks tutvustab Apple teise põlvkonna AirPods Pro jaoks ka USB-C laadimispesa.

Uue USB-C ühilduvusega saavad kasutajad oma AirPods Pro ümbrist laadida iPhone 15-ga ühendatud USB-C kaabli abil. Uusimat USB-C ümbrisega AirPods Pro saab juba ette tellida hinnaga 249 dollarit ja see on saadaval saadaval alates 22. septembrist.

Lisaks laadimispordi värskendusele on Apple teinud AirPods Pro täiustusi vastupidavuse osas. Nii ümbris kui ka kõrvaklapid on nüüd tolmukaitseks IP54, mis suurendab nende üldist vastupidavust ja pikaealisust.

Apple paljastas ka, et USB-C ümbris toetab väikese latentsusega kadudeta heli, kui see on seotud tulevase Vision Proga. H2 kiip võimaldab 20-bitist 48 kHz helikvaliteeti, tõotades kaasahaaravat helikogemust, kui Apple'i peakomplekt järgmisel aastal turule tuleb.

Teise põlvkonna AirPods Pro pakub eelmise mudeliga võrreldes olulisi uuendusi, täiustatud helikvaliteeti ja täiustatud aktiivse mürasummutuse (ANC) jõudlust. Üks silmapaistev funktsioon on läbipaistev režiim, mis pakub videokõnede ja häälsuhtluse ajal loomulikku helikogemust. Käed-vabad juurdepääs Sirile, sujuv seadmete vahetamine ja lisatud helitugevuse reguleerimine on üks AirPods Pro pakutavatest mugavustest.

Apple on iOS 17 väljalaskmisega teatanud ka AirPods Pro tulevastest funktsioonidest. Adaptive Audio kohandab dünaamiliselt teie keskkonnast lähtuvalt ANC-d ja läbipaistvusrežiimi, samas kui Personalized Volume kasutab masinõpet, et prognoosida soovitud kuulamistase. Lisaks vähendab vestlusteadlikkus helitugevust ja seab hääled prioriteediks, vähendades automaatselt taustamüra.

Täiendavad tarkvarauuendused parandavad eeldatavasti sujuvat seadmete vahetamist, muutes Apple'i seadmete vahel ülemineku lihtsamaks. Lisaks saavad kasutajad peagi vaigistada ja sisse lülitada, vajutades AirPods Pro varrele – seda funktsiooni laiendatakse ka teistele AirPodsi mudelitele.

Apple toob turule ka oma juhtmega EarPodide uuendatud versiooni, mis ühildub nüüd USB-C-ga. USB-C EarPods, mille hind on 19 dollarit, ilmub sel nädalal.

Nagu alati, jätkab Apple oma toodete uuendamist, pakkudes oma klientidele paremat funktsionaalsust ja kasutuskogemust.

Allikad:

– [Allikas 1]

– [Allikas 2]