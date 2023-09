Apple vahetab AirPodide tootesarja üle USB-C laadimisümbrisele

Bloombergi Mark Gurmani raporti kohaselt peaks Apple vahetama kogu oma AirPodide valiku USB-C laadimisümbrisele. Kui AirPods Pro teeb selle ülemineku iPhone 15 kõrval järgmise nädala Apple'i üritusel, siis tavalised AirPods ja AirPods Max järgivad seda juba järgmisel aastal.

AirPods Pro puhul piirdub muudatus laadimisümbrisega, samas kui tegelikud kõrvaklapid jäävad samaks kui eelmisel aastal välja antud teise põlvkonna mudelil. Apple on teatanud ka mitmetest AirPods Pro tarkvaratäiustustest, sealhulgas Adaptive Audio, Conversation Awareness ja usaldusväärsem automaatne seadmete vahel vahetamine.

Seevastu pikem vahe tavaliste AirPodide ja AirPods Maxi värskenduste vahel viitab sellele, et need mudelid läbivad põhjalikuma värskenduse. Kolmanda põlvkonna AirPodide viimasest värskendusest on möödunud kaks aastat ja AirPods Max on olnud kasutusel veelgi kauem. On ebatõenäoline, et Apple muudaks ainult AirPods Maxi laadimisporti, kuna nende vanema H1 kiibi tõttu ei eeldata, et nad saaksid samu uusi funktsioone nagu AirPods Pro.

Gurmani aruanne sisaldab ka üksikasju teiste Apple'i toodete, näiteks tulevaste Apple'i kellade kohta. Uutel kelladel on ümberkujundatud pulsiandur ja täpsemad tervisenäidud. Lisaks kinnitab aruanne varasemaid kuulujutte iPhone 15 ja 15 Pro kohta, sealhulgas kergemat titaanist konstruktsiooni ja üleminekut USB-C-le.

Üldiselt tähendab Apple'i üleminek oma AirPodide tootevalikus USB-C laadimisümbristele liikumist seadmete standardimise suunas. See muudatus pakub kasutajatele mugavamat laadimiskogemust ja on kooskõlas kogu tööstusharu üleminekuga USB-C-ühenduvuse suunas.

