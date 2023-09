Apple'i "Wonderlust" sündmus: mida oodata

Ootused kasvavad, kuna Apple'i väga oodatud sündmus "Wonderlust" on kohe nurga taga. Homseks kavandatud üritusel tutvustatakse eeldatavasti uusi põnevaid tooteid, mis rõõmustavad Apple'i fänne kogu maailmas. Kuigi on mõned kinnitatud turule toomised, nagu iPhone 15 ja Apple Watch Series 9, on kuulujuttude veski kihamas spekulatsioonidest selle üle, mida Apple'il veel varuks on.

Üks kõige oodatumaid turuletoomist on iPhone 15. Lekked ja tööstuse siseringid on andnud ülevaate sellest, mida võime sellelt uuelt iPhone'i sarjalt oodata. Väidetavalt on sellel uued värvid, õhem disain ja kergem titaanisulamist raam. Ekraan peaks olema veidi suurem ja kaameral on periskoopiline teleobjektiiv, mis pakub paremat teravust ja väiksemat kaalu.

Üks põnev kuulujuttude uuendus iPhone 15 jaoks on selle Thunderbolti kiire andmeedastusvõime, mis võimaldab kiiremat laadimiskiirust. Seda funktsiooni on iPhone'i fännid kaua ihaldanud, mistõttu on see väga oodatud lisand.

Lisaks iPhone 15-le toob Apple turule ka Apple Watch Series 9. Kuigi üksikasju uue kantava seadme kohta on vähe, täiendab see eeldatavasti iPhone 15 ning pakub paremat funktsionaalsust ja funktsioone.

Lisaks nendele kinnitatud käivitamistele on spekulatsioone, et Apple võib sel aastal välja anda uued AirPod. AirPods Maxi väljalaskmisest on möödunud kolm aastat, mis teeb sellest Apple'ile potentsiaalse võimaluse tutvustada värskendatud versiooni.

Teine võimalus on see, et Apple annab ülevaate oma tulevasest Vision Pro "ruumilise andmetöötluse" peakomplektist, ehkki see avaldatakse eeldatavasti alles järgmisel aastal.

Kuigi varuks võib olla üllatusi, on ebatõenäoline, et üritusel "Wonderlust" uusi iPade või Mace avalikustatakse. Need väljalasked toimuvad tõenäolisemalt 2024. aastal Apple'i M3 kiibi kasutuselevõtuga.

Neile, kes ootavad sündmuse vaatamist, tehakse seda otseülekandena Apple'i veebisaidil. Üritus toimub teisipäeval, 12. septembril kell 10 PT (1:XNUMX ET).

Kui Apple'i fännid tunde alla loevad, kasvab põnevus jätkuvalt. Olge kursis homse sündmusega "Wonderlust", kus Apple tutvustab oma uusimaid uuendusi ja üllatab publikut taas.

