Täna tuleb turule väga oodatud iPhone 15 seeria

Täna tuleb välja kauaoodatud iPhone 15 seeria ja fännid üle kogu maailma ootavad turuletulekut pikisilmi. See ikoonilise nutitelefoni 16. põlvkond peaks juurutama mitmeid uusi funktsioone, mis muudavad nutitelefonide maailmas taas revolutsiooni.

Kuuldavasti toob Apple välja kaks iPhone 15 seeria mudelit – iPhone 15 Pro ja suurema iPhone 15 Pro Max. IPhone 15 Pro saab 6.1-tollise ekraaniga, Pro Maxi mudelil aga 6.7-tolline ekraan. Lisaks on saadaval ka standardsed iPhone 15 ja iPhone 15 Plus koos Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra teise põlvkonna ja Apple AirPods Pro teise põlvkonnaga.

Kuigi Apple ei ole uute iPhone'ide kohta ametlikku teavet andnud, näitavad lekkinud aruanded, et need on varasematest mudelitest kergemad, pakuvad paremat aku kasutusaega ja neil on täiendatud kaamera. Üks kinnitatud muudatus on see, et uutel iPhone'idel on varasemates mudelites kasutatud patenteeritud välgukaabli asemel USB-C laadimiskaabel. See otsus on kooskõlas ELi õigusega, mille kohaselt peavad kõik kaasaskantavad seadmed 2024. aasta detsembriks ühilduma universaalse laadijaga.

Hinnakujunduse osas pole täpseid arve avaldatud, kuid viitab sellele, et uued iPhone'id võivad olla eelkäijatest veidi kallimad. Apple'i 2023. aasta iPhone'ide ja kellade valikut saab osta alles 22. septembril.

Väga oodatud avaüritus, mida tuntakse nime all "Wonderlust", toimub Californias Apple Parkis Steve Jobsi teatris. Fännid saavad jälgida sündmuse otseülekannet kell 6 Ühendkuningriigi aja järgi, et saada teavet uute iPhone'ide ja muude põnevate toodete kohta.

– Täna (15. septembril) tuleb turule iPhone 12 seeria. Krediit: LAW Ho Ming / Getty Images

– Wonderlust üritus tutvustab tarbijatele uusi tooteid. Krediit: Apple