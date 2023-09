Apple tutvustab Apple Watch Ultra 2 koos sisemiste uuendustega

Apple avalikustas hiljuti oma uusima lipulaeva nutikella Apple Watch Ultra 2. Kuigi Ultra 2 disain on endiselt sarnane eelkäijaga, on seadme sees tehtud olulisi täiustusi. Apple'i S9 SiP toiteallikal, neljatuumalise närvimootori ja U2 ülilairiba asukohakiibiga Ultra 2 pakub täiustatud funktsioone, nagu seadmesisene Siri töötlemine ja täpsem asukoha jälgimine.

Ultra 2-l on täiustatud ekraan, mille eraldusvõime on 3,000 niti, mis teeb sellest kõige eredama ekraani, mida Apple Watchis kunagi nähtud. Apple väidab, et vähese energiatarbega režiimis võivad kasutajad oodata kuni 72 tundi aku kasutusaega. Lisaks on Ultra 2 korpus valmistatud 95 protsendi ulatuses taaskasutatud titaanist, mis peegeldab Apple'i pühendumust jätkusuutlikkusele.

Kuigi riistvarauuendused on tähelepanuväärsed, võivad Apple Watchi kasutajad ka watchOS 10 kasutuselevõtuga ette näha olulisi muudatusi. See värskendus toob kella liidesesse vidinad, ümberkujundatud rakenduste ikoonid ning uued kaardistamis- ja jalgrattasõidufunktsioonid. Ultra 2 tutvustab ka uut kella sihverplaati nimega Modular Ultra, mis kasutab ekraani välisserva. Lisaks lihtsustab uus topeltpuudutuse žest telefonikõnede algatamist ja lõpetamist.

Apple Watch Ultra 2 on saadaval ettetellimiseks alghinnaga 799 dollarit ja selle tarnimine algab 22. septembril. Cupertinos Apple Parkis toimunud lansseerimisüritus hõlmas ka Apple Watch Series 9 ja soodsama SE mudeli värskendusi.

