Tutvustame uut Apple Watchi seeriat 9

Apple tutvustas ametlikult Apple Watch Series 9, mis on nende nutikellade valiku uusim täiendus. 9. seeria üks põhifunktsioone on uus Apple S9 SiP, mis parandab oluliselt jõudlust ja funktsionaalsust.

S9 SiP-il on täiendatud protsessor, 30% kiirem GPU ja 4-tuumaline närvimootor. Need uuendused suurendavad masinõppe ülesannete täitmise kiirust kahekordselt, muutes nutikella veelgi võimekamaks kui tema eelkäijad. Täiustatud närvimootor võimaldab Siri päringuid töödelda ka seadmes endas, tagades kiirema ja turvalisema toimimise.

Teine märkimisväärne täiendus 9. seeriale on uus ülilairiba kiip. See kiip võimaldab kasutajatel pingida oma ühendatud iPhone'i ja leida selle asukoha sarnaselt AirTagi toimimisele. Lisaks on 9. seerial ekraan, millega saab reguleerida heleduse taset, maksimaalselt 2,000 niti ja minimaalselt 1 niti.

Üks Series 9 silmapaistvamaid funktsioone on "topeltpuudutuse" žest. See žest võimaldab kasutajatel juhtida rakenduse peamist nuppu, topeltpuudutades pöidla ja nimetissõrme koos, hõlbustades nii tavapäraste toimingute sooritamist, nagu nutika virna käivitamine või kõnedele vastamine.

Apple on avalikustanud ka Apple Watch Ultra 2, millel on palju samu funktsioone, mis Series 9-l, kuid pakub veelgi heledamat kuni 3,000 niti ekraani. Ultra 2 sisaldab uut kella sihverplaati nimega Modular Ultra, mis on loodud spetsiaalselt sportlastele ja vabaõhuhuvilistele, kes vajavad GPS-koordinaate, kõrgusteavet või vee sügavuse mõõtmist.

Nii Apple Watch Series 9 kui ka Ultra 2 on ettetellimiseks saadaval alates tänasest ja need tuuakse ametlikult turule 22. septembril. 9. seeria hind on 399 dollarit, Ultra 2 hind aga 799 dollarit. Apple on Apple Watchi sarja valikuna tutvustanud ka keskkonnasõbralikke "FineWoven" randmepaelu.

Apple'i Wonderlust Event'i ajal tehtud teadete kohta lisateabe saamiseks vaadake meie põhjalikku kokkuvõtet.

