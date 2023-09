Mida oodata Apple'i uutelt kelladelt: Series 9 ja Ultra 2

Apple tutvustab oma uut iPhone 15 seeriat, aga ka järgmise põlvkonna Apple Watch Series 9 ja Apple Watch Ultra 2 oma üritusel "Wonderlust". Kui info iPhone 15 kohta on ringelnud, siis uued kellad on suures osas jäänud saladuseks. Siin on, mida oodata Apple'i eelseisvatelt kelladelt ja peamistest muudatustest, mida need võivad tuua.

Mark Gurmani hiljutise Bloombergi raporti kohaselt on Apple Watch Series 9 ja Ultra 2 disain sarnane praeguste mudelitega, kuid neil võib olla uus protsessor ning mitmesugused andurite ja komponentide uuendused. See võib hõlmata täpsemat südame löögisageduse andurit, mis parandab kellade treeningu jälgimise võimalusi. Uutel kelladel on kuuldavasti ka uus U2 kiip, mis on olemasoleva ülilairibakiibi täiendatud versioon.

Seiklushuvilistele võib Apple tutvustada uut üleni musta Apple Watch Ultra 2. Praegune Ultra mudel on tuntud oma titaanist korpuse ja vastupidava klaaskonstruktsiooni poolest, mis sobib ideaalselt välitegevusteks nagu matkamine ja sukeldumine. Kuid see oli saadaval ainult ühes värvitoonis, hallis. Selle piirangu kõrvaldamiseks võib Apple pakkuda Ultra 2 üleni musta versiooni.

On olnud kuuldusi Apple Watchi ulatuslikust ümberkujundusest, mis sarnaneb iPhone X-i mõjuga iPhone'ile. See ümberkujundatud mikroLED-ekraaniga kell pidi algselt turule tulema 2024. aastal. Siiski näib, et selle väljalaskmine võib edasi lükata kuni selle kümnendi teise poole. Analüütikud viitavad sellele, et microLED Apple Watch Ultra jõuab nüüd tõenäoliselt turule 1. aasta esimeses kvartalis, mitte varem oodatud 2026. aasta teisel poolel.

Kui iPhone 15 seeria on pälvinud palju tähelepanu, siis Apple'i uued kellad on jäänud suhteliselt radari alla. Series 9 ja Ultra 2 ei pruugi välimuselt oluliselt erineda oma eelkäijatest, kuid nende täiustatud protsessorid, täiustatud andurid ja üleni musta Ultra 2 võimalik kasutuselevõtt muudavad need tõenäoliselt Apple'i entusiastidele ja treeningutele keskendunud kasutajatele köitvateks valikuteks.

Allikad: Bloomberg, MacRumors