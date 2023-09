Apple Watch Series 9 ja Ultra Set oluliste uuenduste jaoks, soovitavad aruanded

Bloombergi Mark Gurmani hiljutine aruanne on valgustanud nii Apple Watch Series 9 kui ka Apple Watch Ultra eeldatavaid uuendusi. Kuigi Apple Watchi uue tootevaliku ümber on olnud vähe kuulujutte, annab aruanne rohkem teavet selle kohta, mida neilt seadmetelt oodata.

Aruande kohaselt ei toimu kummagi mudeli suuruse ega disaini osas muudatusi. Mõlemal seadmel on aga uued materjalid ja värvid, rõhuasetusega taaskasutatud materjalide kasutamisel. Apple Watch Ultra tutvustab ka uut musta värvi valikut, nagu varem spekuleeriti.

Kuigi aruanne ei lähe põhjalikesse üksikasjadesse, viitab see sellele, et mõlemad mudelid saavad anduri ja sisemiste komponentide täiustusi. See hõlmab südame löögisageduse anduri täiustatud versiooni, mis on selle täpsuse eest väga kiidetud. Koos nende uuendustega levivad ka kuulujutud tõhususe ja andurite täpsuse paranemisest.

Lisaks räägitakse, et mõlemad seadmed sisaldavad uut U2 ülilairiba kiipi, mis suurendab seadmete Find My võimekust.

Seoses Apple'i nahast loobumisega selgitatakse aruandes, et ainult "mõned" tema nahast kellarihmad lõpetatakse. Kuigi on olnud kuulujutte Apple'i üleminekust kootud komposiitkangale, pole kindel, kas see muudatus viiakse täielikult ellu septembris toimuval Apple'i üritusel.

Mark Gurman, kes on tuntud oma täpse aruandluse poolest Apple'i tulevikuplaanide kohta, on usaldusväärse teabe pakkumisel tugevalt saavutanud.

