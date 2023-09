Apple Watch Series 9 ja Watch Ultra 2 uusimad värskendused

By

Apple Watchi seeria täiustab jätkuvalt oma funktsioone ja disaini iga uue põlvkonnaga. Tänasel Apple'i üritusel tutvustatakse eeldatavasti uusimat Watch 9 põlvkonda ja värskendust Watch Ultra mudelile. Kuigi mõlemad mudelid on tõenäoliselt iteratiivsed värskendused, on mitmeid olulisi punkte, mida tasub mainida.

Apple Watchi seeria kõige olulisem uuendus on S9 kiibistiku kasutuselevõtt, mida peetakse suurimaks uuenduseks pärast Watch Series 6-s kasutatavat S6 kiipi. Aruannete põhjal hakkab S9 kiibistik põhinema Apple'i 5nm A15 SoC-l, pakkudes varasemate põlvkondadega võrreldes märkimisväärset jõudluse kasvu ja paremat tõhusust.

Veel üks tähelepanuväärne täiendus nii Watch 9 seeriale kui ka Watch Ultra 2-le on U2 Ultra Wideband (UWB) kiibi lisamine. See kiip tagab suurepärase asukoha täpsuse ja on integreeritud ka tulevasse iPhone 15 seeriasse ja Vision Pro peakomplekti.

Tervise jälgimise osas eeldatakse, et Apple tutvustab kellaseeria 9 ja Ultra 2 jaoks uuendatud optilist pulsiandurit. See uus andur annab eelkäijaga võrreldes eeldatavasti täpsemaid tulemusi.

Üks Watch Ultra 2 kuulujuttude omadusi on kergem korpus, mida saab saavutada 3D-prinditud osade kasutamisega. Eeldatavasti muudab see kaalu vähendamine Watch Ultra 2 kandmise mugavamaks.

Lisaks on oodata uusi värvivalikuid nii seeriale 9 kui ka Watch Ultra 2-le. Watch 9 alumiiniumist versioon võib olla roosa, samas kui Watch Ultra 2 on kuulujuttude järgi saadaval nii klanitud mustas kui ka hõbedases. Kellarihmade jaoks võib olla ka uusi valikuid, sealhulgas kootud ja magnetilise pandla valikud.

Kokkuvõttes lubavad Apple Watch Series 9 ja Watch Ultra 2 mitmeid uuendusi ja täiendusi, et parandada jõudlust, täpsust ja esteetikat. S9 kiibistiku, U2 UWB kiibi, uuendatud pulsianduri, heledama korpuse ning uute värvide ja ribade kasutuselevõtuga jätkab Apple oma nutikellade pakkumise täiustamist.

Mõisted:

– S9 kiibistik: uusim Apple Watchi seerias kasutatav kiip, mis pakub paremat jõudlust ja tõhusust.

– U2 Ultra Wideband (UWB) kiip: kiip, mis tagab seadmete suurepärase asukoha täpsuse.

– Optiline südame löögisageduse andur: südame löögisageduse optiliseks mõõtmiseks kasutatav andur, mida tavaliselt kantakse randmel.

– 3D-prinditud osad: kella komponendid, mis on toodetud 3D-printimise tehnoloogiat kasutades.

