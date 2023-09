Apple annab turvaprobleemi lahendamiseks välja värskendused vanematele operatsioonisüsteemidele

By

Apple avaldas hiljuti värskendused oma vanematele operatsioonisüsteemidele, sealhulgas iOS ja iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 ja macOS Big Sur 11.7.10. Nende värskenduste eesmärk on lahendada turbeprobleem ja pakkuda ühilduvust teiste seadmete ja tarvikutega.

Kuigi Apple keskendub tavaliselt oma praeguse põlvkonna operatsioonisüsteemidele, annab see aeg-ajalt välja värskendusi vanematele mudelitele, mis ei suuda uusimaid versioone käitada. Nendel värskendustel on mitu eesmärki, sealhulgas turvatäiustused ja ühilduvuse võimaldamine uuemate seadmetega.

Värskendusi tutvustati üks päev enne Apple'i erisündmust ja kasutajad saavad need installida vastavate operatsioonisüsteemide värskendussüsteemide kaudu. iOS-i ja iPadOS-i jaoks leiate värskendused menüüst Seaded jaotises Üldine ja Tarkvaravärskendus.

iOS 15.7.9 ja iPadOS 15.7.9 värskendused on identifitseeritud järgunumbriga 19H365. MacOS Big Suri 11.7.10 värskendus kannab järgunumbrit 20G1427, samas kui macOS Monterey 12.6.9 on identifitseeritud kui järg 21G726.

Üks nende värskenduste peamisi täiustusi on plaaster CVE-2023-41064, turvaauku jaoks, mis võib lubada suvalise koodi käivitamist ImageIO abil pahatahtlikult koostatud pildi kaudu. Plaaster lahendab puhvri ületäitumise probleemi, täiustades mälukäsitlust, muutes selle turvalisemaks.

Apple on tunnistanud, et on olnud teateid, mis viitavad selle haavatavuse aktiivsele ärakasutamisele. CVE-2023-41064 avastamise eest tunnustati Toronto ülikooli Munk Schooli kodanikulaborit.

