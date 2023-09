Apple Watch Ultra 2: täiendused ja uued funktsioonid

Teise põlvkonna Apple Watch Ultra on saabunud mitme märkimisväärse uuendusega. Kellal on kiirem protsessor, mis pikendab aku kasutusaega. Lisaks on Ultra 2-l täiustatud andurid tervisenäitude jaoks ja uus U2 kiip GPS-i täpsemaks jälgimiseks.

Uuenduslik S9 kiip toidab Apple Watch Ultra 2 ja tutvustab uut žesti nimega "topeltpuudutus", mis parandab kasutajakogemust ja juurdepääsetavust. Üks kella silmapaistvamaid funktsioone on Siri seadmesisene versioon, mis töötab WiFi-st sõltumatult, võimaldades kasutajatel kasutada häälkäsklusi mis tahes seadetes.

Sarnaselt 9. seeriale, mis samuti avalikustati, näitab Ultra 2 Apple'i pühendumust keskkonnale. Kella korpuses on suurem taaskasutatud sisaldus ja see on süsinikuneutraalne. Lisaks on Ultra 2 loodud välistingimustes harrastajatele ja see on valmistatud taaskasutatud osadest.

Disaini poolest säilitab Ultra 2 eelkäijaga sama välimuse, 49-millimeetrise täiustatud ekraaniga. Ekraan pakub muljetavaldavat 3,000 niti heledust, tagades selge nähtavuse isegi otsese päikesevalguse käes. Apple on tutvustanud ka "Modular Ultra" ekraani, mis kohandub automaatselt öörežiimile, muutes selle sobivaks nii päeval kui öösel kandmiseks.

Aku vastupidavus on Ultra 2 tipphetk, kuna kell suudab regulaarset kasutamist kuni 36 tundi ja vähese energiatarbega režiimis uskumatult 72 tundi.

Apple Watch Ultra 2 on ettetellimiseks saadaval alates tänasest ja see tuleb müügile alates 22. septembrist, hinnasildiga 799 dollarit.

