Apple Watch Series 9 avalikustati: täiustatud tehnoloogia ja keskkonnaalane verstapost

Apple avalikustas väga oodatud Apple Watch Series 9, mis sisaldab maailma enimmüüdud nutikella murrangulisi täiustusi. Series 9 sisaldab mitmeid uusi funktsioone, sealhulgas võimas S9 SiP-kiip, topeltpuudutusega žest, heledam ekraan, seadmesisene Siri koos juurdepääsuga terviseandmetele, täppisotsing iPhone'ile ja palju muud. See viimane väljaanne tähistab ka Apple'i jaoks olulist keskkonnaalase verstaposti.

Series 9 toiteallikaks on Apple'i kohandatud S9 SiP kiip, mis pakub paremat jõudlust ja uusi funktsioone. See sisaldab topeltpuudutamise žesti, mis suurendab kasutatavust, võimaldades kasutajatel teha tavalisi toiminguid ühe käega ilma ekraani puudutamata. Kellal on ka heledam ekraan, mille maksimaalne heledus on 2000 niti, mis muudab lugemise eredas päikesevalguses lihtsamaks, kohandades samal ajal pimedas keskkonnas ainult ühe nitiga.

Seeria 9 üks märkimisväärseid omadusi on selle seadmes olev Siri võime. Siri taotlusi saab nüüd töödelda otse kellas endas, pakkudes kiiremaid ja usaldusväärsemaid vastuseid ülesannetele, mis ei vaja Interneti-juurdepääsu. Kasutajad pääsevad oma terviseandmetele juurde ka Apple Watchis Siri abil.

Series 9 tutvustab ka täppisotsingut tänu oma teise põlvkonna ultralairiba (UWB) kiibile. See funktsioon aitab valesti paigutatud iPhone'i asukohta leida, muutes selle vajaduse korral hõlpsamaks. Lisaks pakub kell sügavamat integratsiooni HomePodiga, võimaldades kasutajatel juhtida meediumi taasesitust HomePodi läheduses.

WatchOS 10-s töötav Series 9 toob kaasa uuendatud rakendused, uued kella sihverplaadid, jalgrattasõidu ja matkamise funktsioonid ning vaimse tervise tööriistad, et parandada üldist kasutuskogemust. Apple Watch Series 9 on kooskõlas ka Apple'i ambitsioonika 2030. aasta süsinikuneutraalse plaaniga, kuna kliendid saavad nüüd esimest korda valida süsinikuneutraalse Apple Watchi. See verstapost tähistab Apple'i pühendumust süsiniku jalajälje vähendamisele kogu oma äri, tarneahela ja toote elutsükli jooksul.

Apple Watch Series 9 on tellimiseks saadaval alates tänasest, saadaval on alates 22. septembrist. 9. seeria hinnad algavad 449 eurost ning kliendid saavad valida ka keskkonnasõbralikke rihmasid, nagu FineWoven ja ümbertöödeldud materjalidega ümberkujundatud Sport Loops.

Kokkuvõttes tutvustab Apple Watch Series 9 võimsaid täiustusi, et pakkuda paremat kasutuskogemust. Täiustatud tehnoloogia ja süsinikuneutraalse valikuga 9. seeria ei paku mitte ainult tipptasemel funktsioone, vaid aitab kaasa ka rohelisema tuleviku loomisele.

