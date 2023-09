Apple esitleb iga-aastasel üritusel võimsat A17 Pro kiipi

Apple on üllatanud tehnikahuvilisi, avalikustades oma iga-aastase sügisürituse ajal oma esimese Pro-kiibi A17 Pro. 3 nanomeetrise suurusega A17 Pro on Apple'i seni võimsaim mobiilne räni, millel on muljetavaldavad 17 miljardit transistori ja kuuetuumaline protsessor. See uus kiip pakub oma eelkäija A16-ga võrreldes märkimisväärset jõudlust.

Apple'i andmetel on A17 Pro kaks jõudlustuuma 10 protsenti kiiremad kui A16, samas kui selle neli efektiivsustuuma tagavad parema jõudluse vati kohta. Lisaks on 6-tuumaline GPU väidetavalt 20 protsenti kiirem kui varem ja see tutvustab täiustatud graafikafunktsioone, nagu riistvaraline kiirendatud kiirte jälgimine.

A17 Pro täiustatud võimalused on mänguarendajatele eriti meeldivad. Ürituse ajal teatas Apple, et populaarsed mängud nagu Resident Evil 4, Resident Evil Village ja The Division Resurgence jõuavad iPhone'i, tutvustades selle võimsa kiibi mängupotentsiaali.

Mõned võivad küsida, miks Apple otsustas selle kiibi märgistada A17 Pro-ga. Tekivad spekulatsioonid, kas selle kiibi vähendatud versiooni kasutatakse järgmise aasta iPhone 16-s. See strateegiline otsus annab Apple'ile tulevikus rohkem paindlikkust. Selle asemel, et õigustada teatud funktsioonide eemaldamist odavamast mudelist, saavad nad lihtsalt kasutusele võtta veidi aeglasema kiibi, mis pakub siiski A16 versiooniuuendust.

Kuna Apple'i "Wonderlust" üritusest selgub rohkem üksikasju, ootavad tehnikahuvilised innukalt võimalusi, mis A17 Pro kiibiga ees ootavad. On selge, et Apple nihutab mobiilse räni innovatsiooni piire, sillutades teed täiustatud jõudlusele ja veelgi kaasahaaravamale kasutajakogemusele.

