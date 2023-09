Apple toob müügiesitluspäeval turule Indias ehitatud iPhone 15

Asjaga kursis olevate allikate sõnul plaanib Apple oma ülemaailmse müügidebüüdi esimesel päeval välja anda Indias toodetud iPhone 15. Kuigi enamik iPhone 15 seadmeid tuleb endiselt Hiinast, on see esimene kord, kui Indias kokku pandud uusima põlvkonna iPhone on koheselt saadaval. See samm tõstab esile India kasvavat tootmisvõimsust ja kujutab endast nihet Apple'i varasemalt strateegialt müüa peamiselt Hiinas toodetud seadmeid kogu maailmas.

Apple on töötanud selle nimel, et ületada lõhe oma tegevuse Indias ja peamiste tootmisbaaside vahel Hiinas. Ettevõte alustas eelmisel kuul iPhone 15 tootmist tarnija tehases Tamil Nadu osariigis. Siiski võib Indias valmistatud seadmete saadavus ettenägematute logistiliste väljakutsete tõttu veidi viibida.

IPhone 15 on eeldatavasti Apple'i kõige olulisem uuendus kolme aasta jooksul, mis sisaldab kaamerasüsteemi uuendusi kogu tootevalikus ja täiustatud 3-nanomeetrilist protsessorit Pro mudelite jaoks. See uus koosseis on Apple'i müügi taaselustamiseks ülioluline, kuna ettevõte teatas müügi vähenemisest kolmel järjestikusel kvartalil.

India on muutunud Apple'i jaoks üha olulisemaks tänu India valitsuse rahalistele stiimulitele kohaliku tootmise hoogustamiseks ja Apple'i jõupingutustele mitmekesistada kaubandusvaidluste keskel Hiinast väljapoole. Riik on osutunud ka Apple'i jaoks paljutõotavaks turuks, kuna eelmise kvartali iPhone'i müük kasvas Indias kahekohalise numbriga.

Lisaks Foxconn Technology Groupi Tamil Nadus asuvale tehasele panevad iPhone 15 kokku panema ka teised Apple'i tarnijad Indias, sealhulgas Pegatron Corp. ja Wistron Corp. tehas, mille Tata Group peagi omandab.

Apple näeb Indiat nii jaemüügivõimalusena kui ka pikaajalises perspektiivis olulise tootmisbaasina, mida tõendab selle esimeste kaupluste avamine Indias sel aastal.

Allikad: Bloomberg News.