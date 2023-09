Apple toob ülemaailmsel müügiesitluspäeval turule Indias ehitatud iPhone 15

Apple Inc. kavatseb oma strateegiat oluliselt muuta, lansseerides esimesel müügipäeval Indias valmistatud iPhone 15, mis tähistab esimest korda, kui kohapeal kokkupandud seade on ülemaailmsel debüütpäeval saadaval. Kuigi enamik iPhone 15 seadmeid tuleb endiselt Hiinast, tõstab see samm esile India kasvavat tootmisvõimsust ja Apple'i püüdlusi mitmekesistada oma tootmist väljaspool Hiinat.

IPhone 15 esitletakse eeldatavasti teisipäeval, müük algab sündmusele järgnevatel päevadel või nädalatel. IPhone 15 tootmine algas eelmisel kuul Tamil Nadu osariigi lõunaosas asuvas tehases, mida haldab tarnija Foxconn Technology Group. Kuigi logistika kitsaskohtade tõttu võib esineda väikeseid viivitusi, on Apple'i keskendumine India ja Hiina tegevuste vahelise lõhe vähendamisele ilmne.

Peaminister Narendra Modi stiimulid kohaliku tootmise edendamiseks koos Apple'i strateegiaga vähendada sõltuvust Hiinast keset kaubanduspingeid on teinud Indiast olulise turu Apple'i mitmekesistamise jõupingutustele. Enne iPhone 14 toodeti Indias kokku vaid väike osa Apple'i ülemaailmsest toodangust, Hiina toodanguga võrreldes hilines kuus kuni üheksa kuud. Viivitust on aga oluliselt vähendatud, võimaldades Apple'il märtsi lõpuks Indias kokku panna 7% oma iPhone'idest.

Eeldatakse, et iPhone 15 on seadme oluline uuendus, mis hõlmab kaamerasüsteemi täiustusi kogu tootevalikus ja Pro-mudeleid, millel on täiendatud 3-nanomeetriline protsessor. See uus koosseis on Apple'i jaoks müügi noorendamiseks ülioluline, kuna ettevõte teatas müügi vähenemisest kolmel järjestikusel kvartalil nõrga tarbijanõudluse tõttu peamistel turgudel nagu USA, Hiina ja Euroopa.

Apple'i fookus Indiale ulatub tootmisest kaugemale, kuna ettevõte avas sel aastal riigis oma esimesed jaekauplused. Kiiresti kasvava turu ja kasvava müügi tõttu peetakse Indiat nii jaemüügivõimaluseks kui ka Apple'i vidinate pikaajaliseks tootmisbaasiks. Teised tarnijad, nagu Pegatron Corp. ja Wistron Corp. tehas, mille Tata Group peagi omandab, peaksid samuti Indias iPhone 15 kokku panema.

