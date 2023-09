Väidetavalt vahetab Apple iPhone 15 jaoks USB-C laadimisporti

Apple kavatseb muuta oma järgmiste iPhone'i mudelite laadimisviisi, kuna aruanded näitavad, et tulevasel iPhone 15-l on varasemates mudelites kasutatud Lightning-pordi asemel USB-C laadimisport. See muudatus rakendub kõigile iPhone 15 mudelitele. USB-C-porti kasutatakse juba teistes Apple'i seadmetes, nagu MacBookid ja iPadid, aga ka mitmete teiste ettevõtete tehnilistes toodetes.

See Apple'i samm on kooskõlas Euroopa Liidu parlamendis vastu võetud seadusega, mis kohustab kasutama USB-C laadimisporti kõigis ELis müüdavates mobiiltelefonides, tahvelarvutites ja kaamerates. Ettevõtted peavad selle nõude täitma 2024. aasta lõpuks. 2026. aastaks kohaldatakse ELis USB-C nõuet ka sülearvutitele.

Eeldatakse, et Apple esitleb iPhone 15 oma üritusel Wonderlust 12. septembril. iPhone'id on pidevalt moodustanud märkimisväärse osa Apple'i kogukäibest, teenides 156.78. aasta eelarve esimese kolme kvartali jooksul 2023 miljardit dollarit. See on aga langus. ligikaudu 3.7% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga.

Apple'i iPhone'i segmendi müügitulu 2023. aasta kolmandas kvartalis oli 39.67 miljardit dollarit, mis on 2.4% langus võrreldes eelmise aastaga. Apple'i finantsjuht Lucas Maestri väljendas neljanda kvartali suhtes optimismi, oodates iPhone'i ja teenuste segmentide paremaid tulemusi. Eelseisval üritusel võib Apple tutvustada ka Apple Watchi üheksandat seeriat.

Allikad:

– CNN-i äri

– Euroopa Liidu parlament

– Apple'i pressiteade