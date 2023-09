Qualcomm sõlmib Apple'iga lepingu 5G kiipide osas kuni 2026. aastani

By

Qualcomm teatas, et on sõlminud Apple'iga lepingu 5G kiipide tarnimiseks vähemalt 2026. aastani. Leping pikendab kahe ettevõtte vahelist pikaajalist suhet ja kindlustab Qualcommi positsiooni Apple'i telefoniseadmete modemikiipide juhtiva disainerina.

Tehing tehakse ajal, mil Apple seisab silmitsi Hiinas üha suuremate väljakutsetega ja soovib tugevdada oma tarneahelaid mujal. Tehes koostööd Qualcommiga, tagab Apple oma telefonidele stabiilse 5G kiipide tarnimise, hoolimata plaanist arendada oma modemitehnoloogiat.

See leping laiendab 2019. aastal sõlmitud eelmise kiibi tarnelepingu ulatust, mis järgnes pikaajalisele õiguslahingule Qualcommi ja Apple'i vahel. Uue kokkuleppe kohaselt tarnib Qualcomm kiipe Apple'i telefonidele, mis plaanitakse välja lasta igal aastal kuni 2026. aastani. Tehingu väärtust pole avalikustatud, kuid väidetavalt sarnaneb see eelmisele lepingule.

Kuigi Apple töötab oma modemitehnoloogia kallal ja omandas Inteli modemiüksuse 2019. aastal, ei ole ettevõte avaldanud, kui kiiresti kavatseb ta oma kiipe kasutusele võtta. Qualcommi hinnangul kasutab 2026. aastaks oma kiipe vaid viiendik Apple'i iPhone'idest, kuid see prognoos võib olla konservatiivne, kuna varasemad ennustused Qualcommi äritegevuse kohta Apple'iga on nende koostööd alahinnanud.

Tehing kinnitab ka 2019. aastal Qualcommi ja Apple'i vahel sõlmitud patendilitsentsilepingut, mis peaks aeguma 2025. aastal, kuid seda saab pikendada veel kahe aasta võrra. See partnerlus on mõlema ettevõtte jaoks ülioluline, kuna see võimaldab Qualcommil säilitada oma positsiooni Apple'i peamise tarnijana, samal ajal kui Apple saab kasu Qualcommi teadmistest modemikiibi kujundamisel.

