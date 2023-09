Apple Store'i veebisait läheb enne iPhone 15 turuletulekut võrguühenduseta

Apple Store'i veebisait läks teisipäeva hommikul ajutiselt võrguühenduseta, vaid mõni tund enne iPhone 15 oodatud turuletulekut. Sihtlehel kuvati teade, et veebisaiti värskendatakse, ja kutsus külastajaid varsti uuesti kontrollima. Kuvati sini-halli animeeritud Apple'i logo, mis on seotud ka iPhone 15 käivitamise sündmusega, koos toimiva lingiga otseülekandele.

Apple'i tegevjuht Tim Cook tutvustab Apple Parki Steve Jobsi teatris kell 1 ET ettevõtte lipulaeva uusimat versiooni. Jääb ebaselgeks, kas veebisaidi krahh oli tingitud ülekaalukast huvist iPhone 15 vastu või teeb Apple oma veebiturul muudatusi.

IPhone 15 peaks ilmuma 22. septembril ning saadaval on kolm mudelit eri hinnapunktides. Standardversiooni hind algab 799 dollarist, samas kui Pro Maxi valiku hind on 1,099 dollarit. Üks märkimisväärne muudatus iPhone 15-s on USB-C standardse laadimispordi kasutuselevõtt, nagu Euroopa Liit on volitanud. See samm tähistab lahkumist Apple'i patenteeritud Lightning laadimispordist.

IPhone 15 ümber käivad kuulujutud hõlmavad toimingunupu kasutuselevõttu, mis annab kasutajatele kiire juurdepääsu erinevatele funktsioonidele ja seadetele ilma seadet avamata või rakendustes navigeerimata. Kuigi üksikasju on vähe, usuvad eksperdid, et see nupp võib iPhone 15 Pro eelmistest mudelitest eristada.

Apple tutvustab uut toodet tavaliselt sügisel ja iPhone 14 ilmus eelmise aasta septembris. Ettevõtte aktsia, mis saavutas hiljuti rekordilise 3 triljoni dollari suuruse turukapitalisatsiooni, koges teisipäeva varahommikuse kauplemise ajal kerget langust.

Allikad: The New York Post, MacRumors, Associated Press