Apple esitles iPhone 15: mida oodata

Apple'i väga oodatud iga-aastane toote lansseerimine on kohe-kohe ukse ees ja kõigi pilgud on suunatud iPhone 15 esitlemisele. Kuulujutud ja aruanded viitavad sellele, et Apple'i lipulaeva seadme uusim iteratsioon sisaldab mitmeid uusi funktsioone, sealhulgas Androidi sarnaseid funktsioone. laadimisport ja täiustatud kaamera suum. Analüütikud hoiatavad aga, et need täiendused võivad tarbijatele kaasa aidata kõrgemale hinnasildile.

Wedbush Securitiesi analüütikute sõnul võib iPhone 15 mudelite hinnakujundus olla umbes 100 dollarit kõrgem kui Apple'i varasematel nutitelefonidel. See oleks esimene kord aastate jooksul, kui tehnoloogiahiiglane on oma iPhone'i hindu tõstnud. Baasmudel, 6.1-tolline iPhone 15 koos 128 gigabaidise salvestusruumiga, võib alata 899 dollarist, samas kui suurem 6.7-tolline iPhone 15 Plus võib alata 999 dollarist. Sellegipoolest võivad tarbijad leida avaldamisele järgnevatel kuudel USA suuremate telefonioperaatorite kaudu soodushindu.

Eeldatakse, et iPhone 15 toob kaasa mitmeid märkimisväärseid uuendusi. Wedbushi analüütikud väidavad, et seadmel on kiirem A17 biooniline kiip, parem aku tööiga, C-tüüpi laadimisport, täiustatud kaameratehnoloogia ja titaanist servad. Üks silmapaistvamaid omadusi on iPhone 15 Pro Maxi periskoop-teleobjektiiv, mis suurendab oluliselt telefoni optilise suumi võimalusi. 5x–6x optilise suumiga pakub see eelmise iPhone 14 Pro kahekordset suumi. Lisaks kasutab iPhone 15 tõenäoliselt USB-C laadimisporti, mis on sarnane Androidi nutitelefonides leiduvatele.

IPhone 15 versioonile ülemineku üle otsustamine võib olla keeruline, eriti kui teil on juba suhteliselt uus iPhone, näiteks iPhone 12 või uuem mudel. Tehnikauuringute firma The Futurum Group uurimisdirektor Olivier Blanchard soovitab, et otsus peaks sõltuma sellest, millist tüüpi mobiiltelefoni te praegu kasutate. Kui teil on vanem mudel, võib iPhone 15 uus kiip, täiustatud kaamerafunktsioonid ja USB-C-port olla märkimisväärne samm edasi. Kui teil on aga uuem iPhone, võib murranguliste edusammude puudumine muuta praeguse seadmega kinnipidamise mõistlikuks valikuks.

Allikad:

– Wedbushi väärtpaberid

- CBS MoneyWatch